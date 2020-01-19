2020-01-19T10:53:02+03:00
Спорт

Конор Макгрегор: "Я хочу провести реванш с Хабибом в Москве, потому что люблю Россию и русских"

Ирландец вернулся в октагон после перерыва и одержал победу на UFC 246
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор победил после 15-месячного перерыва в UFC.Конор Макгрегор победил после 15-месячного перерыва в UFC.Фото: REUTERS
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Харизматичный ирландец Конор Макгрегор вышел вновь в октагон UFC и одержал победу над Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. Поединок продился всего 40 минут и завершился нокаутом - Конор очень силен даже после перерыва длинной в 15 месяцев. На пресс-конференции после боя Макгрегор был на позитиве.

- Что скажешь про свой сегодняшний бой?

- Вы видели, как я вышел и запустил сразу свою левую. Я так сильно вложился, что касание ногой можно засчитать как удар. 15 месяцев без боев, поэтому я не попал сначала по сопернику. Он уходил под левую руку, делал проходы в прошлых поединках. Перерыв сказался на мне.

- Удары плечом были сумасшедшие. Импровизация?

- Они будут говорить, что у меня есть левая рука и левое плечо - эксперты. Это ужасно неуважительно ко мне. Ну это просто хороший удар в клинче и я застал его врасплох. Использую это и в зале. Он очень хотел вырубить меня хай-киком, я заметил, что Ковбой двигается, немного проседает, и я смогу поймать его.

- Вас поздравила бабушка Серроне после боя, что это было?

- Она - просто сумасшедшая женщина. Просто невероятная. Она с ним с первых боев, и будет с ним до последних минут. Она вышла, поздравила меня. Что за замечательная женщина!

- Что дальше будет у тебя, как думаешь?

- Я думаю, не важно с кем драться. Титул будет на кону все равно. Не важно, с кем дальше буду драться. Буду готов - отпраздную сегодня, проведу время со своей семьей и детьми, а потом вернусь к тренировках. Если быстро выигрываешь, а потом загуляешь, то ни на один, а на четыре дня выпадешь. Послезавтра проведу жесткую тренировку в зале!

- А что у вас было перед боем с Хабибом такое, что плохо чувствовали себя?

- Я достиг всего, было два пояса. Мой тренер говорит, что для наставника кошмар - когда ученик всего достиг. Мне нужно было подождать и вернуться из любви к этому спорту.

- Вы когда-нибудь после боя с Хабибом сожалели о своих ошибках?

- Да, наверное. Моя самоотверженность, когда я готовился к этому бою. У меня есть команда людей за спиной. И если я на 100% не отдаюсь, и потом возвращаюсь, то не уважаю людей, которые уважают меня. Это то, что я обдумал и понял что мне нужно поменять.

- Чувствуешь, что сможешь превратить бой с Хабибом превратить в нечто спокойное?

- Ничего не буду обещать, с этим человеком много личного. Я буду более хорошо подготовлен. Он старается держаться за ноги, а я иду вперед. Очень жду боя с Хабибом. Тони Фергюсон тоже интересен для меня - я готов на замену если что.

- А что ты думаешь об их поединке?

- Бой это бой, Тони очень неудобный. Посмотрим что случится.

- Насколько вещи меняются, когда ты гоняешь вес и нет?

- Я был в трех весовых категориях. Это касается только твоей подготовки, насколько ты ей отдаешься. Мы все знаем, что надо сделать. Когда ты ничего не делаешь, то это - поражение само по себе. Можно провалить взвешивание и получить травму. Мне пришлось набирать к этой весовой категории. Понимаете, что Дональд гонял вес к этому бою. Он хорошо за 77 весил сегодня. Я? Я гонял вес без специалистов, сам. Я терял сознание, еле сделал вес. Все зависит от того, насколько ты сконцентрирован. Нужно понимать, что нужно сделать. И делать это.

- Дэйна против боя с Хабибом в Москве?

- Ну вы чего? Сколько денег, чтобы достаточно? Я очень люблю Россию и русских, я был недавно там. Они очень любят ММА, и они - очень приятные люди. Это было бы что-то из серии фильмов про Рокки. Дэйна - из Вегаса и хочет провести у себя дома бой. Даже просто на мой приезд в Москву обратил внимание весь мир. Я бы очень хотел провести бой в Москве.

- Но Дэйне интересен вариант в Великобритании.

- Я люблю британцев, но если мы проводим это в Европе, то мы едем в Ирландию! Я бы очень хотел провести бой в Ирландии, у себя в родном городе, насколько это было бы круто. Я бы наверное хотел быть первым бойцом, который выступил бы там. Хотел бы выступить у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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