Два миллиона россиян окунулись в купели на Крещение
В целом по России более двух миллионов человек приняли участие в Крещенских купаниях. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ночь на 19 января около 2,1 миллиона человек приняли участие в более чем 8,7 тысячи религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня», - сообщила представитель ведомства.
Как сообщила Волк, для обеспечения общественного порядка были привлечены свыше 41,1 тысячи сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии и представители частных охранных организаций.
Во Владивостоке на празднования Крещения Господня окунались в прорубь во льду Амурского залива Японского моря.
Владивосток. Прорубь во льду Амурского заливаФото: Вадим ПОПОВ
Владивосток купание во льду Амурского заливаФото: Вадим ПОПОВ
В Екатеринбурге во время крещенских купаний люди ныряли в Верх-Исетский пруд при температуре -2 градуса
Екатеринбург. Купание в Верх-Исетском пруду при температуре -2 градуса БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду температур была -2 градусаФото: Алексей БУЛАТОВ
В Иркутске крещенские купания были разрешены только на заливе Якоби.
Купание в купели ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Купание в купели ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Красноярск приходят крещенские купания проходили несмотря на опасное усиление ветра.
В Новосибирске фотограф «КП» смог снять купание иностранных студентов.
Новосибирск. Купания иностранных студентовФото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирск. Купания иностранных студентовФото: Алена МАРТЫНОВА
Купание в Самаре проходили в купели при храме из-за сильной оттепели.
Купания в купели на Среднем Суздальском ОзереФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Санкт-Петербурге купель установили на Среднем Суздальском Озере
Купания в купели на Среднем Суздальском ОзереФото: Олег ЗОЛОТО
В Москве прошло крещение в Измайловском кремле
ИСТОЧНИК KP.RU