2020-01-19T13:25:28+03:00
Общество

Два миллиона россиян окунулись в купели на Крещение

В ночь на 19 января состоялось более чем 8,7 тысячи религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня [фото]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Два миллиона россиян испытали себя на прочность.Два миллиона россиян испытали себя на прочность.Фото: Мария ЛЕНЦ

В целом по России более двух миллионов человек приняли участие в Крещенских купаниях. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ночь на 19 января около 2,1 миллиона человек приняли участие в более чем 8,7 тысячи религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня», - сообщила представитель ведомства.

Как сообщила Волк, для обеспечения общественного порядка были привлечены свыше 41,1 тысячи сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии и представители частных охранных организаций.

Во Владивостоке на празднования Крещения Господня окунались в прорубь во льду Амурского залива Японского моря.

Владивосток. Прорубь во льду Амурского залива Фото: Вадим ПОПОВ

Владивосток. Прорубь во льду Амурского заливаФото: Вадим ПОПОВ

Владивосток купание во льду Амурского залива Фото: Вадим ПОПОВ

Владивосток купание во льду Амурского заливаФото: Вадим ПОПОВ

В Екатеринбурге во время крещенских купаний люди ныряли в Верх-Исетский пруд при температуре -2 градуса

Екатеринбург. Купание в Верх-Исетском пруду при температуре -2 градуса Булатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург. Купание в Верх-Исетском пруду при температуре -2 градуса БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду температур была -2 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду температур была -2 градусаФото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске крещенские купания были разрешены только на заливе Якоби.

Купание в купели Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купание в купели ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купание в купели Иркутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купание в купели ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярск приходят крещенские купания проходили несмотря на опасное усиление ветра.

Купание в купели Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Купание в купели КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ

Купание в купели Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Купание в купели КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ

Купание в купели Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Купание в купели КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске фотограф «КП» смог снять купание иностранных студентов.

Новосибирск. Купания иностранных студентов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск. Купания иностранных студентовФото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск. Купания иностранных студентов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск. Купания иностранных студентовФото: Алена МАРТЫНОВА

Купание в Самаре проходили в купели при храме из-за сильной оттепели.

Купания в купели на Среднем Суздальском Озере Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Купания в купели на Среднем Суздальском ОзереФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Санкт-Петербурге купель установили на Среднем Суздальском Озере

Купания в купели на Среднем Суздальском Озере Фото: Олег ЗОЛОТО

Купания в купели на Среднем Суздальском ОзереФото: Олег ЗОЛОТО

В Москве прошло крещение в Измайловском кремле

Крещение в Измайловском кремле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крещение в Измайловском кремлеФото: Михаил ФРОЛОВ

Крещение в Измайловском кремле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крещение в Измайловском кремлеФото: Михаил ФРОЛОВ

Крещение в Измайловском кремле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крещение в Измайловском кремлеФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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