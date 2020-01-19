Славик учится говорить

Славе Титову 9 лет. Обычная семья, прекрасные родители, долгожданный ребенок. Только отстал в развитии. В два с половиной месяца малыш сильно заболел. Причину не смогли установить. Врач так и написал в графе диагноз — менингоэнцефалит неясного генеза.

Болезнь поразила обе височные доли. Маме однажды показали результаты магнитной томографии, и она горько заплакала.

- Видите, - сказали ей, - эти две обширные области не имеют никакого сходства с остальной тканью головного мозга!

Там и притаилась болезнь, которая лишила Славу возможности гармонично развиваться.

Поздно начал ползать, поздно пошел. Но с двигательными нарушениями, говорит мама, сегодня почти удалось справиться. А вот речь у мальчишки развивается совсем плохо. С мамой и папой Славик общается жестами и мимикой.

Сколько клиник объездили, сколько докторов обошли.

- А вы знаете, надежда есть, - поднял брови один из врачей, - видите, большую часть мозга вашего сына болезнь не затронула?

Да, объяснили родителям, изначально уцелевшие области не отвечают за развитие речи и мышления. Но они могут взять эти функции на себя. Мозг пластичен, он способен образовывать новые нервные связи в обход поврежденных участков.

Со Славиком занялись реабилитацией. И постоянные занятия дали плоды. Мама поражена, как буквально на ее глазах меняется сынок. Вот он впервые произносит звуки «н» и «м», вот к ним уже добавляется какая-то гласная и получается слог. Каждый день родители видят изменения в поведении сына: значит, мозг «включается», настраивается — все, как и предсказывали врачи. А значит, есть надежда, что он научится общаться и хоть как-то ориентироваться в этом мире.

Только вот лечение в специализированном центре дорогое. Работает в семье один папа, и его доходов просто не хватает. А за очередной курс лечения надо заплатить 139 850 рублей. Больше всего на свете родители боятся упустить шанс, который пока еще есть.

Пожалуйста, помогите!

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