2020-01-19T13:38:50+03:00
Общество

В честь убитого спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске установили мемориальную доску

В торжественной церемонии открытия приняли участие родители и друзья погибшего, а также просто неравнодушные жители города
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В честь убитого спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске установили мемориальную доскуВ честь убитого спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске установили мемориальную доскуФото: соцсети
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Мемориальную доску в честь героически погибшего бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина установили в Красногорске.

Как сообщает администрация города доску установили на доме номер три по Новотушинской улице, где жил спецназовец. В торжественной церемонии открытия приняли участие родители Никиты Белянкина, его друзья, близкие и просто неравнодушные жители.

В торжественной церемонии открытия приняли участие родители и друзья погибшего, а также просто неравнодушные жители города Фото: соцсети

В торжественной церемонии открытия приняли участие родители и друзья погибшего, а также просто неравнодушные жители городаФото: соцсети

«Великое счастье и спасение для людей, которых обижают - то, что рядом находятся люди другие - сильные, с обостренным чувством справедливости, способные на серьезные поступки. Иногда они совершают их только один раз в жизни, как это сделал Никита», - сказала глава г.о. Красногорск Эльмира Хаймурзина на церемонии открытия памятной доски.

В торжественной церемонии открытия приняли участие родители и друзья погибшего, а также просто неравнодушные жители города Фото: соцсети

В торжественной церемонии открытия приняли участие родители и друзья погибшего, а также просто неравнодушные жители городаФото: соцсети

Также кадетскому классу «Красногорские орлята» в школе № 19 присвоили имя Никиты Белянкина.

Напомним, ценой собственной жизни 24-летний боец спас двоих моолодых парней, которые ввязались в пьяную драку с одиннадцатью армянами. Все произошло 1 июня в поселке Путилково Московской области. Один из нападающих нанес Никите ставший смертельным удар ножом в сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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