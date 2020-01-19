Впавший в кому основатель группы "Ляпис Трубецкой" умер после жестокого избиения

В Минске ушел из жизни основатель и гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Музыкан скончался через семь месяцев после того, как впал в кому.

Руслан Владыко, которого в группе называли "Пан", был одним из основателей "Ляписа Трубецкого". "Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг! ", - говорится в блоге колектива.

trubetskoyband Сегодня утром нашего Пана не стало

В июне 2019 года Руслана Владыко жестоко избили в Минске. На 45-летнего артиста напали грабители. При нем не оказалось барсетки и телефона. Руслан получил тяжелую травму. В больнице он впал в кому. Из нее он так и не вышел.

"Какие-то люди ударили по голове, обокрали. У него была черепно-мозговая травма очень серьезная. Он с лета был в коме, все надеялись, что он выкарабкается, но, к сожалению, этого не случилось", - цитирует "360" пресс-атташе группы Александра Бергера.

Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году. Коллектив назван в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа. Он печатался под псевдонимом Трубецкой. За время своего существования коллектив выпустил 13 альбомов.

"Ляпис Трубецкой"."В платье белом"

ДОСЬЕ «КП»

Руслан Владыко был одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой" и ее участником в течение 25 лет. А после распада в 2014 году остался в группе Trubetskoy с вокалистом Павлом Булатниковым.