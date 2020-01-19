Индийский посол: Радж Капур объединяет Россию и Индию даже после смерти

— А вы похудели, похорошели! — Дама в возрасте за моей спиной приветствует своего спутника. Гардеробщицы еле справляются толпой поклонников «товарища Бродяги» (как называли Раджа Капура в СССР в честь его самого известного фильма). Очередь движется медленно, вот я и становлюсь невольной свидетельницей разговора. Похоже, сегодня у дамы и ее кавалера свидание в романтической атмосфере — под стать лентам Капура.

Передо мной сдают куртки две студентки. Изучают хинди и знают об Индии всё. Радж Капур для них — не просто любимый актер: его фильмы помогают погрузиться в среду. Летом они в первый раз посетят эту страну, все разговоры — только о предстоящей практике.

А в это время журналисты беседуют с его превосходительством Венкатешем Вармой. С присущей дипломату вежливой сдержанностью посол Индии рассказывает о важной роли, которую сыграл «чрезвычайный и полномочный посол индийского кино» Радж Капур в сближении двух братских народов — «руси и хинди».

Почетным гостем вечера был посол Индии Венкатеш Варма.Фото: Ника ИВАНОВА

— А вы были лично знакомы с актером? — спрашиваю.

— Я встречался с Капуром, когда был совсем маленьким, и не очень хорошо его помню, — улыбается дипломат. — Но зато прекрасно знаю его семью.

Молодое поколение так же любит фильмы Капура, как и их советские родители. Фото: Ника ИВАНОВА

Позже Венкатеш Варма скажет со сцены:

— Все, кто сегодня собрался здесь, — это семья. Нет более тесной и крепкой связи, кроме как связь душ — которой способствует Радж Капур и после смерти (любимец индийских и советских зрителей скончался в 1988 году в возрасте 63 лет — прим. ред.).

В уютном зале Мюзик-Холла нет свободных мест, пришли даже ровесники Раджа — ветераны Великой Отечественной войны. Их усадили на самом почетном месте, в одном ряду с послом. Один из них, 98-летний Николай Дупак, почти без посторонней помощи взбирается на театральный помост. Он был лично знаком с легендарным актером. «Обаятельный, любящий жизнь человек», — вспоминает Дупак индийского коллегу и друга.

Звезда одного из лучших фильмов Раджа Капура Ксения Рябинкина. Фото: Ника ИВАНОВА

Скоро у ветеранов будет новый повод для воспоминаний — в мае мир отметит 75-летие Победы над нацистской Германией. В Россию прибудут зарубежные гости, в том числе и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже подтвердил свое участие. Об этом заявил со сцены сам посол, заодно поблагодарив правительство нашей страны за постоянную поддержку и сотрудничество.

Замечаю среди гостей актрису и балерину Ксению Рябинкину — в своё время Радж Капур настолько впечатлился, увидев ее, что пригласил в свой фильм. Вышедшая в 1970 году лента «Моё имя — клоун», где Рябинкина сыграла одну из главных ролей, сразу стала классикой мирового кинематографа.

Пробиваюсь через толпу поклонников, желающих сделать селфи со знаменитостью, и интересуюсь, как Ксении Львовне работалось с таким харизматичным мужчиной.

— Очаровательный артист, красавец-звезда и очень скромный человек был.

На сцене стоял портрет прославленного индийского актера. Фото: Ника ИВАНОВА

Я вспоминаю, что в те годы поцелуи в индийском кино были запрещены… но для Капура и Рябинкиной на экране сделали исключение! Спрашиваю:— А романтические чувства были?

— Нет, вы знаете нет. Он был великий артист, серьезный, внимательный, помогал коллегам во время съемок.

Зал взрывается аплодисментами — начинается концертная часть торжественного приема. «В русской шапке большой и с индийской душой» — зрители подпевают индийскому дуэту, исполняющему попурри из песен Капура. Ну и кто же не знает знаменитую песенку бродяги из одноименного фильма! Это был самый настоящий хит в Советском союзе, «Бродягу» посмотрели десятки миллионов человек.

Затем — хореографические этюды на тему фильмов легендарного артиста. Зрители легко узнают их по неповторимому почерку «индийского Чарли Чаплина». А с черно-белого портрета, установленного на сцене, внимательно и немного грустно смотрит в зал сам маэстро. Завершает концерт номер с клоуном — это отсылка к тому самому фильму Капура с Рябинкиной. Спрашиваю актера-исполнителя, хотелось ли бы ему быть похожим на Раджа?

Завершает концерт номер с клоуном — это отсылка к тому самому фильму Капура с Рябинкиной. Фото: Ника ИВАНОВА

— Да, но не все могут быть легендами…

Тут в зале гаснет свет, луч кинопроектора освещает экран на сцене. Начинается показ культового для нескольких поколений нашей страны фильма. Память уносит меня в лето, в старенький сельский клуб с потертыми деревянными половицами и скрипучими фанерными креслами. Перед натянутой на всю стену белой простыней я, 10-летняя, с друзьями жду кинематографического чуда. И смотрю «Бродягу» уже третий раз.