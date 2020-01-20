В правительстве рассказали, сколько нужно будет заплатить за красивый автономер

В Минэкономразвития решили навести порядок на рынке «красивых» госномеров для автомобилей. Сейчас он полностью серый. Гармоничное сочетание цифр и букв стоит баснословных денег. Расценки доходят до нескольких миллионов рублей. Теперь этот доход планируют легализовать. Пакет законопроектов появился на сайте правовой информации правительства. «Комсомолка» первой ознакомилась с правилами, которые вскоре могут принять.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА - 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сегодня в России каждый год выдают 4 млн. государственных регистрационных номеров для транспортных средств. Но это всегда лотерея. Какой попадется, такой и будет стоять на машине. Некоторым обеспеченным гражданам такой подход не нравится. Поэтому они предпочитают покупать «красивые» номера - с одинаковыми цифрами и буквами, либо с их определенными сочетаниями. В итоге в стране многомиллиардный серый рынок. «Блатные» номера стоят на нем от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. А средняя цена, по оценкам Минэкономразвития, составляет 300 тысяч рублей.

- Есть очень много людей, которые готовы платить за «красивые» номера. Это показывает определенный статус владельца авто. Мол, у него не только крутая тачка, но еще и крутой номер, - рассказал «КП» один из автоэкспертов, пожелавший сохранить анонимность. - Как правило, все продажи идут через посредников, имеющих связи в ГИБДД. Схема следующая. Номера регистрируют на старую «копейку», а потом выставляют объявление и ждут покупателя. Когда тот находится, ему абсолютно легально продают развалюху. Человек автоматически становится владельцем этого номера и переоформляет его на свой элегантный «Бентли».

А еще есть масса людей, помешанных на нумерологии. Считается, что восьмерка и девятка приносят деньги. Поэтому, если видите машину с красивым сочетанием этих цифр, то скорее всего ее обладатель осознанно сделал такую «инвестицию».

РЫНОК СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННЫМ

Как предлагают в Минэкономразвития, все «красивые» номера должны быть в единой электронной базе. Ее создадут на базе портала госуслуг, куда МВД будет загружать все свободные номера, имеющиеся в наличии. Тогда любой желающий сможет купить тот или иной знак абсолютно легально - без привлечения мутных посредников. Чиновники даже определили, какие номера можно считать «красивыми» и сколько они будут стоить (см. графику).

- Основная задача, которая стояла перед нами – легализовать рынок. Сейчас в России нет возможности выбора госномера перед его установкой на машину. Мы предлагаем новое регулирование и надеемся, что оно будет удобным для пользователей, - пояснили в Минэкономразвития.

В ведомстве предлагают установить номинальную госпошлину на разные виды сочетаний. И дать право регионам увеличивать или уменьшать эту стоимость в 10 раз. В зависимости от платежеспособности покупателей и объема местного рынка.

Все свободные номера будут выставлены в открытом доступе на портале госуслуг. Зашел, выбрал нужное сочетание, зарезервировал, оплатил госпошлину - и можно ехать в ГИБДД получать готовые таблички. При этом некоторые, наиболее «блатные» номера регионы могут выставлять на аукцион. Такое право законопроект им тоже дает. Доходы будут делиться поровну между федеральным и региональным бюджетом.

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА

- Дают ли «красивые» номера привилегии?

- «Номерок блатной. Три семерочки». Именно так поется в одной известной песне. И именно это сочетание считается самым «красивым». По крайней мере, в Москве. В отдельных регионах свои представления о прекрасном. К примеру, в Кемеровской области раньше ценились серия ТТТ. Она расшифровывалась как «Транспорт товарища Тулеева» (в бытность того губернатором). Раньше считалось, что «блатной» номер дает привилегии на дорогах. Мол, гаишники лишний раз не будут останавливать и штрафовать. Возможно, это и работает. Но далеко не так, как раньше. Тем более что штрафы сейчас в основном фиксируют бездушные камеры. Поэтому сейчас «красивый» номер - это скорее эстетика. Что-то вроде брендового аксессуара на одежде.

- А если покупаешь машину с уже выданным «красивым» номером?

- В этом случае тоже придется заплатить повышенную пошлину. То есть новый владелец авто может сохранить у себя номер за деньги, а может отказаться от него и взять любой другой. По словам чиновников, такая схема позволит сократить продажу «красивых» номеров на сером рынке и сделает их более доступными для автовладельцев. Исключение - только для наследников. Если они не меняют машину, им второй раз платить не придется.

- Что делать, если у меня другое видение прекрасного, а не то, что в законе?

- Для таких людей все будет еще проще. Можно будет найти номер, похожий на дату вашего рождения или с инициалами фамилии, имени и отчества. Стоить такой знак будет всего 5000 рублей. ИТОГО

Оценить рынок теневых услуг при продаже красивых номеров сейчас почти невозможно. Он находится полностью в серой зоне. Но это явно миллиарды рублей. Эксперты считают, что благодаря реформе желающих купить «красивые» номера станет больше. Ведь процесс станет более понятным.

- Во всех странах уже давно введена такая цивилизованная практика. Захотел определенный номер - взял и купил его, - объясняет автоэксперт Игорь Моржаретто. - По сути, сейчас номера тоже покупаются легально. Но, во-первых, это серая схема, на которой наживаются мутные личности. Во-вторых, это более сложная схема, на которую не каждый согласится пойти.

К примеру, в Казахстане обложили дополнительной госпошлиной номера от 001 до 009. А в США и некоторых европейских странах можно и вовсе приобрести табличку, где написано имя или прозвище владельца, а не безликие цифры и буквы. Стоит это удовольствие несколько тысяч долларов.