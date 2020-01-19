"Телефонные террористы обычно в школы звонят, а теперь мишенью стали мы". Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации

Информацию о срочной госпитализации 74-летней народной артистки РФ Нины Руслановой распространил ряд СМИ. По некоторым данным, у актрисы «проблемы с сердцем, пароксизм предсердий». Пароксизм предсердий - сокращенное название пароксизмальной формы мерцательной аритмии, которая является косвенным признаком сразу нескольких болезней сердечно-сосудистой системы.

- Вот мы с Ниной Ивановной тоже хотели бы знать, в какую больницу ее определили, - иронически сообщила «КП» дочь актрисы Олеся Рудакова. - Второй день нам обрывают телефон. Мама дома, у нас все нормально. Такие звонки ее очень расстраивают - и в самом деле до больницы доведут. Телефонные террористы обычно в школы звонят, а теперь мишенью стали мы.

Звезда советского и российского кино Нина Русланова не снимается с 2014 года. 5 декабря ей исполнилось 74.