2020-01-19T16:25:54+03:00
Звезды

"Телефонные террористы обычно в школы звонят, а теперь мишенью стали мы". Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации

Звезда театра и кино находится дома
Антонина ВЕТКИНА
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Олеся Рудакова и Нина Русланова.Олеся Рудакова и Нина Русланова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Информацию о срочной госпитализации 74-летней народной артистки РФ Нины Руслановой распространил ряд СМИ. По некоторым данным, у актрисы «проблемы с сердцем, пароксизм предсердий». Пароксизм предсердий - сокращенное название пароксизмальной формы мерцательной аритмии, которая является косвенным признаком сразу нескольких болезней сердечно-сосудистой системы.

- Вот мы с Ниной Ивановной тоже хотели бы знать, в какую больницу ее определили, - иронически сообщила «КП» дочь актрисы Олеся Рудакова. - Второй день нам обрывают телефон. Мама дома, у нас все нормально. Такие звонки ее очень расстраивают - и в самом деле до больницы доведут. Телефонные террористы обычно в школы звонят, а теперь мишенью стали мы.

Звезда советского и российского кино Нина Русланова не снимается с 2014 года. 5 декабря ей исполнилось 74.

ИСТОЧНИК KP.RU

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