«Его звали Султанбек!»: Свидание с Волочковой продали за 100 тысяч евро

В своих новых мемуарах «Плата за успех» красавица -балерина Анастасия Волочкова рассказала, как стала жертвой аферистов, которые продали свидание с ней за 100 тысяч евро.

- Два года назад в моей жизни случилась одна загадочная история. Некая женщина привезла мне корзину цветов и подарки для меня и Ариши, сообщив при этом, что какой-то человек, пожелавший остаться в тайне, очень хочет со мной познакомиться и приглашает к себе в Эмираты, для поездки в которые предлагает свой частный самолет, -вспоминает в своих мемуарах «Плата за успех» балерина Анастасия Волочкова.- Афера чистой воды. Но что-то меня удержало от того, чтобы отказать этой женщине сразу.

Она представилась доверенным лицом таинственного незнакомца, набрала его номер по телефону и протянула мне трубку. Я услышала приятный мужской голос, при общении с которым всегда чувствуется теплота и улыбка. Мужчина представился Султанбеком, я его поблагодарила, потом извинилась, сослалась на занятость в приготовлении очередного тура, и объяснила, что, к сожалению, не могу принять его предложение и посетить Арабские Эмираты, даже на столь приятных условиях. Но всегда рада буду его отблагодарить за цветы при встрече.

Балерина в своём шикарном доме в Новахово.Фото: Личный архив героя публикации

Потом эта дама мимоходом случайно упомянула, что Султанбек каким-то образом связан с Казахстаном.

Дело в том, что в то время я как раз думала над проведением благотворительного тура в Казахстане и попросила эту женщину передать Султанбеку, что мне не нужно подарков и путешествий, и что если он на самом деле хочет меня порадовать, то самым ценным для меня окажется помощь в организации моих концертов в Казахстане. Султанбек выразил готовность помочь, причем сразу и без каких-либо вопросов.

В аэропорту меня встретил бронированный "Мерседес", привез в отель, где уже меня поджидал заказанный президентский номер с шампанским и корзинами цветов. Самого Султанбека снова не оказалось, хотя мне было ясно, что все это организовал именно он. Но к тому времени уже начали закрадываться подозрения, что женщина специально откладывает наше знакомство с Султанбеком, получая все это время деньги за, так сказать, посреднические услуги и организацию этой встречи. В машине, которая была мне предоставлена моим таинственным покровителем, было еще два человека, и я, доверившись интуиции, решила их спросить, знают ли они человека по имени Султанбек. Оказалось, что они его личные помощники. И я поняла, что более не нуждаюсь в посредничестве этой дамы.

По словам Анастасии, Султанбек одаривал презентами не только ее, но и ее дочь Аришу.Фото: Личный архив героя публикации

Эти милые люди взяли мой номер телефона, и всего через несколько минут загадочный Султанбек сам мне позвонил. Кстати, позже выяснилось, что я оказалась права — женщина эта действительно все это время под разными предлогами выманивала у него деньги под якобы организацию предстоящей встречи. В частности ужин с Анастасией Волочковой она продала ему за 100 тысяч евро!

Чуть позже мы с Султанбеком наконец встретились и подружились. Помню, как мы решили на несколько дней поехать в Грецию, и провели там пять незабываемых дней. А прощаясь, он сказал, что в Москве меня ждет еще один его подарок. Вернувшись в столицу, я приехала по адресу, который указал мне Султанбек как место вручения этого подарка, а там… Навстречу мне выехал ослепительно белый «Майбах», перевязанный золотыми подарочными ленточками и украшенный шариками! Я была просто ошарашена!

Мы продолжаем наше общение до сих пор. Каждый год мы с Аришей получаем от него подарки, как на праздники, так и без повода — просто так.