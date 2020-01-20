Кто не позволил российским фермерам показать товар лицом на выставке в Германии

Похоже, таких скандалов в истории международной выставки «Зеленая неделя», еще не было: немецкие чиновники запретили российским аграриям торговать привезенными продуктами, а потом и вовсе на пару часов закрыли павильон нашей страны, уверяя, что фермеры прибыли с незаконными для Евросоюза деликатесами.

И У НЕМЦЕВ БЫВАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ

«Зеленую неделю» по аналогии с крупнейшим экономическим форумом называют «аграрным Давосом». Больше сотни стран привозят лучшее из того, что они могут вырастить, здесь встречаются министры сельского хозяйства со всего мира и здесь же заключаются контракты на миллиарды долларов, а потому попасть сюда стремятся лучшие фермеры планеты — это и имидж, и внешние рынки. Вот и наши готовились, собирали документы и вдруг...

Глава Россельхознадзора Сергей ДанквертФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Такого чиновничьего беспредела и бардака я в России не видел, - обычно неунывающий подмосковный сыровар Олег Сирота расхаживает посреди российского павильона в очевидно расстроенных чувствах. Чтобы приехать в Берлин, он потратил немало сил и средств, собрал килограммы всевозможных справок, экспертиз и даже успел пообещать немецким друзьям устроить масштабную дегустацию плодов русского импортозамещения. Однако его сыр все равно застрял на немецкой таможне. - Когда узнал, что случилось, обалдел: оказывается, «прогрессивные» немцы только сейчас переводят свою ветслужбу на электронный документооборот и те никак не могут вбить в нее прежние, бумажные разрешения, с которыми я уже был в Австрии и Франции.

Российская логистическая компания, которой минсельхоз России доверил сопровождение продукции отечественных аграриев до Германии, решать проблему отказалась, заявив, что никому ничего не обещала, и что сделать теперь решительно ничего нельзя. Сирота и его помощники все время кому-то звонят и вскоре на его лице появляется улыбка: фермеры где-то достали мобильный высокого немецкого чиновника, и та обещала войти в положение и освободить, наконец, сыры из плена.

Россияне привезли в Берлин очень много вкуснятины. Но продавать ее почему-то запретили.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ПРО ШИРОКУЮ РУССКУЮ ДУШУ НИКТО НЕ ВСПОМНИТ»

На то, что с нашим павильоном что-то не так, сходу обращали внимание многие его посетители. Прилавки ломились от деликатесов (от ароматных воронежских томатов до астраханских осетров), но в большинстве случаев ни попробовать, ни купить их было нельзя. В отличие от павильонов других стран, где уже с утра бойко шла торговля.

- Ну и зачем вы это делаете? - пытаются постичь загадочную русскую душу немецкие журналисты, периодически наведывающиеся на несколько наших стендов, специально придуманных для бесплатного окормления гостей, и уплетая за обе щеки kholodets, kompot, vinegret, kisel, kasha и bliny. Намазывать последние красной икрой предоставляли сами гостям, чем те, конечно, от души пользовались. Запивая все этой бесплатной же водкой. - Все страны приехали, чтобы еще и продать свой товар, а у вас купить нельзя, только бесплатно поесть. Ярмарка тщеславия какая-то. Зачем вы тратите на это деньги?

Российские овощиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Россия — широкая душа! - ответит юный блинщик.

- Никто про эту широкую душу скоро и не вспомнит, - машут рукой мои немецкие коллеги. - «Зеленая неделя» - это бизнес! Вон даже на украинцев посмотри: очень плохой борщ — 6,5 евро, так себе котлета по-киевски — 14, дринк горилки (20 граммов) — 2 евро.

Лучшие российские колбасыФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

МУЛЯЖИ ВМЕСТО ПРОДУКТОВ

И вправду — почему привезли и не продаем?

- Наши документы не успели сделать и немцы пригрозили штрафануть, если увидят продажу, - извинялись нарядные девчонки от одного региона.

- Многие компании даже не заморачивались, когда увидели список требований Евросоюза — долго и дорого, - отвечали другие. - С документами опять же — засада.

- А у нас вообще 300 кг отличной колбасы немцы арестовали, - печалится щелковский фермер Татьяна Еремкина.

Кое-где на стендах и вовсе лежали муляжиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В итоге многие, чтобы не рисковать, привезли… муляжи! Красивых рыб, колбас, молочки, упаковок… На фоне аппетитных запахов, стоящих в павильонах других стран, муляжи на российских стендах вызывали всеобщее изумление.

А кто-то и муляжами и не заморачивался. Здоровенный стенд одного из крупных отечественных мясопереработчиков, например, являл собой красивый офис с белыми столами, где не было ни одного деликатеса!

Кое-что все-таки разрешили продаватьФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ОТНОСЯТСЯ С ПОДОЗРЕНИЕМ

- Во-первых, надо понять, что европейцы настороженно относятся к нам, - берется объяснять нам нелепость ситуации присутствующий в Берлине первый замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации РФ Сергей Лисовский. - Не потому, что у нас плохой продукт, а потому что мы очень мощные конкуренты, и создать препоны для нас — большая радость. Второе - по нашему закону о проведении тендеров очень много времени занимает подбор оператора, который привезет продукты и поможет с оформлением.

Получилось так, что документы подали лишь 25 декабря, а в Европе — это Рождество, когда вплоть до Нового года здесь никто толком не работает. Потом — накануне зависла система ветеринарного контроля Германии. Еще момент — немцы очень опасаются африканской чумы свиней и, соответственно, - мясных продуктов из России. Совокупность этих факторов и дали такой результат. Но, думаю, сегодня-завтра все решится...

Ходят, ходят по Берлину наши казакиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Позже это подтвердят и российские аграрии. О том, что у них будут проблемы, что на многие продукты нет «еврономеров» (разрешений), приехавшие в Берлин узнавали лишь после новогодних праздников — всего за неделю до выставки!

- Когда собирались, наши ветслужбы объяснили: проварить колбасу до 72 градусов и все будет нормально, - еле сдерживает эмоции фермер Татьяна Еремкина. - Мы на всякий случай проварили до 80 и спокойно начали собираться. Но немцы все равно нас не пустили… Логистическая компания ответила: «а мы разве вам что-то гарантировали?» Знали бы, что так будет, сразу отказались бы. Подставили нас, обидно до слез…

На русских стендах гостей бесплатно угощали kholodets, kompot, vinegret, kisel, okroschka, rassolnik, kashaФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Осознавая все сложности, наши фермеры на свой страх и риск рванули в Берлин, загрузив чемоданы деликатесами. Якобы для «собственного употребления». Их содержимое они и выложили позже на витрины региональных стендов, прикрывая собой разгильдяйство сельскохозяйственных начальников и логистической компании, которые и должны были все организовать.

Вкуснейшие рыбные консервы с Ямала тоже запретили продаватьФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ВЕТЕРИНАРОВ

Дальнейшее напоминало какую-то сверхсекретную спецоперацию. Россияне еще пытались понять, что на этой выставке можно, а что нельзя, как из динамиков вдруг объявили о пожарной эвакуации. Всех выгнали, не дав забрать сумки и одежду. Когда же павильон снова открыли, выяснилось: с нескольких прилавков исчезли продукты. Вот оно, оказывается, для чего, «пожарную тревогу» объявляли — в отсутствие россиян по их прилавкам прошлись ветслужбы Германии, забирая неугодные продукты. Всего, как заявили ветеринары, они конфисковали товаров без таможенных удостоверений объемом 280 литров. И с формальной точки зрения они были полностью правы.

Немцы радовались бесплатной водке. А кто бы не радовался?Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В это время в соседних павильонах все шло своим чередом: те же немцы накладывали квашеную капусту голыми руками, украинцы посыпали чесноком пампушки, купленные за углом, а африканцы торговали какими-то мумифицированными черными сомами, непонятными грибами и сильно престарелыми сухофруктами — все это санврач любого заштатного российского райцентра без сожаления отправил бы на помойку. Но местных санитаров и полицию это не интересовало — они искали колбасу у русских.

- Чувствуем себя российскими спортсменами: когда косячат все, а допинг ищут лишь у нас, - шутили фермеры…

- Беспредел, по-другому это не назовешь, - печалится технолог-сыровар Сергей Недорезов, до работы в России проживший в Германии 16 лет и поднаторевший в местных законах. - К вечеру первого дня выставки вернули 18 из 30 головок с условием не вскрывать пломбы и давать гостям лишь посмотреть на сыры.