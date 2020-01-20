2020-01-20T13:25:49+03:00
Здоровье

Что нам дает полис ОМС в 2020 году: ждать МРТ не дольше 14 дней, диспансеризация расширяется, для онкобольных - новые методы лечения

Рассказываем о самых полезных нововведениях наступившего года и как ими воспользоваться на практике.
Анна ДОБРЮХА
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Многомесячные очереди на МРТ (магнитно-резонансную томографию) и КТ (компьютерную томографию) - одна из самых частых жалоб пациентов.Многомесячные очереди на МРТ (магнитно-резонансную томографию) и КТ (компьютерную томографию) - одна из самых частых жалоб пациентов.Фото: Александр ГЛУЗ
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ОБСЛЕДОВАНИЯ: СРОКИ ОЖИДАНИЯ СОКРАЩАЮТСЯ

Многомесячные очереди на МРТ (магнитно-резонансную томографию) и КТ (компьютерную томографию) - одна из самых частых жалоб пациентов. Многие больные делают эти дорогостоящие обследования за свой счет, так и не дождавшись очереди в бесплатном порядке. Между тем в законодательстве есть четкие сроки. Добиться их исполнения на практике вполне реально (см. ниже «Это пригодится»). А с этого года - хорошая новость: сроки ожидания наиболее сложных и дорогостоящих обследований сокращаются более чем в два раза.

Особые условия предусматриваются для людей с подозрением на онкологический диагноз и тех, у кого уже обнаружено злокачественное новообразование. Сроки оказания специализированной медпомощи для онкобольных еще в прошлом году были сокращены по сравнению с остальными пациентами. В 2020-м все должно стать еще быстрее. «Это очень важно для онкологических пациентов, особенно больных с 3 и 4 стадией, - говорит кандидат медицинских наук, эксперт по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Шкитин. - Из-за прогрессирования злокачественных новообразований каждый день на счету. Из-за ожидания опухоль может стать, к примеру, неоперабельной, и тогда пациент будет ограничен в методах лечения».

КОНКРЕТНО

Как меняются сроки оказания медпомощи

Для онкологических больных (указаны максимальные сроки ожидания)

1. Консультация врача-специалиста в случае подозрения на онкологическое заболевание

Было: 14 календарных дней. Стало: 3 рабочих дня.

2. Обследования — все виды, включая УЗИ, маммографию, КТ, МРТ, необходимые анализы.

Было: 14 календарных дней со дня назначения исследования. Стало: 7 рабочих дней.

3. Оказание специализированной медпомощи (хирургическая, радиотерапия, химиотерапия и др.), за исключением высокотехнологичной, где сроки определяются индивидуально.

Было: 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза. Стало: 7 рабочих дней.

Для остальных пациентов

- КТ, МРТ, КТ-ангиография (с контрастным исследованием кровеносных сосудов).

Было: не позднее 30 календарных дней после выдачи направления.

Стало: не позднее 7 рабочих дней после назначения обследования врачом.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

В нашей стране, как и во всем мире, растет количество людей «серебряного» возраста. Сейчас это примерно 25% всех жителей России, а к 2025 году по прогнозам будет 30%. Одна из распространенных проблем со здоровьем в возрасте 60+ - так называемая старческая астения. Ее симптомы - общая слабость, депрессия, повышенная утомляемость, медлительность, ухудшение памяти. Все это может сопровождаться падениями, нередко с травмами, потерей веса без диет (из-за ухудшения усвоения пищи).

С 2020 года в ежегодную диспансеризацию включаются специальное анкетирование и осмотры для определения старческой астении. Пройти эти тесты предложат людям старше 60 лет. В случае подтверждения диагноза пациента ставят на диспансерное наблюдение у врача-гериатра. Такой специалист следит за регулярными обследованиями пациента старшего возраста, при необходимости посещает его на дому.

Также продолжает развиваться система гериатрической помощи разных уровней. В нее входят гериатрические отделения или кабинеты в поликлиниках (первый уровень), стационары (второй уровень) и Российский геронтологический научно-клинический центр. В него можно попасть на диагностику и лечение, в первую очередь, по направлению в рамках ОМС (обязательного медстрахования).

ВАЖНО

Пенсионеров не лишат права на высокотехнологичную медпомощь

Недавно в Интернет-сообществах и соцсетях появились пугающие сообщения. Общественность всполошилась из-за нового приказа Миздрава, посвященного гериатрической помощи. В нем при перечислении видов такой помощи не упоминалась ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь). Это дорогостоящие операции типа эндопротезирования, наиболее сложные операции на сердце и других органах. Раз ВМП не упоминается в «гериатрическом» приказе, значит, наши пожилые родители, бабушки и дедушки теряют право на такую медпомощь, забеспокоились многие.

На самом деле люди старшего возраста ни в коем случае не лишаются прав на необходимое им лечение, включая ВМП, подчеркивают в Минздраве. Гериатрическая служба по сути дополняет «традиционное» медицинское обслуживание для пациентов 60+. Гериатрические отделения (кабинеты) и стационары предназначены в первую очередь для специализированной помощи пациентам с диагнозом «старческая астения». И в любом случае такие пациенты сохраняют право обращаться за помощью к обычным терапевтам и врачам районных поликлиник, больниц и получать направления на ВМП в общем порядке.

БОРЬБА ПРОТИВ РАКА: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЩАДЯЩАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

- С 2020 года в программу госгарантий (бесплатного оказания медпомощи. - Авт.) входят отдельной строкой медико-генетические исследования для онкологических больных, - рассказывает председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко. - Это значит, что больные с метастатической болезнью и пациенты с «ранними» раками будут иметь обоснованное право на таргетную терапию, которую нельзя назначить без данного исследования. Его включение в программу ОМС позволит расширить для пациентов доступ к дорогим препаратам. А в итоге – приведет к улучшению качества и продолжительности жизни.

Напомним, таргетная терапия избирательно действует на определенные механизмы, связанные с ростом опухоли (в отличие от традиционной химиотерапии, похожей на ковровую бомбардировку). Поэтому снижаются тяжелые побочные эффекты лечения. Похожий принцип работает и при так называемой конформной лучевой терапии, которая с этого года вводится в базовую программу ОМС.

- Конформная лучевая терапия - радиотерапевтическое лечение, при котором выстраивается модель человеческого тела в 3-х проекциях с локализацией опухоли, - поясняет Сергей Шкитин. - С помощью такого метода определяется оптимальное для пациента расположение точек воздействия на опухоль. Так, чтобы минимально затрагивались здоровые ткани. В 2019 году конформная терапия оплачивалась за счет средств бюджета, а теперь вошла в ОМС. Для пациентов это значит, что доступность, качество и эффективность медпомощи для них будут в особом порядке контролировать страховые представители (специалисты страховых компаний, выдавших полис ОМС. - Ред.). В частности, страховые представители будут следить за соблюдением сроков лечения, обследований, выполнением полного курса лечебных процедур и т.д.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

«Телефон спасения» для пациентов

Кроме номера «Скорой» эксперты советуют каждому иметь в списке контактов своего мобильного телефона номер «горячей линии» страховой компании, выдавшей полис ОМС.

У специалистов страховых медицинских организаций (страховых представителей) сегодня много серьезных полномочий. Пациенты могут обращаться с вопросами, жалобами и даже попросить проверить качество медпомощи во время нахождения больного в стационаре (если есть жалобы на качество лечения). Подробно о видах поддержки, которую можно получить, и примерах историй из практики, читайте в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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