2020-01-20T14:50:53+03:00
Звезды

Нежные объятия и поцелуй: Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились на вручении премии Гильдии киноактеров

Поклонники ликуют: экс-супруги показали свои чувства на публике [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон тепло приветствовали друг друга за кулисами премии.Брэд Питт и Дженнифер Энистон тепло приветствовали друг друга за кулисами премии.Фото: EAST NEWS
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Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон теплеют с каждым днем. И хотя их окружение постоянно твердит: Брэд и Дженнифер — просто друзья, поклонники, конечно, надеются на их воссоединение. Тем более, что сами актеры постоянно подогревают слухи об этом. Минувшим вечером на вручении премии американской Гильдии киноактеров (SAG Awards - 2020) в Лос-Анджелесе Питт и Энистон очень тепло общались друг с другом. И даже публично продемонстрировали свои нежные чувства.

Оба актера в этот вечер были номинированы на награды — и получили их. Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды… в Голливуде». Энистон — за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу». Увидев Питта за кулисами премии, Дженнифер на глазах у многочисленных фотографов подошла к нему, обняла и расцеловала в обе щеки. Экс-супруги очень мило о чем-то беседовали. А потом, расставаясь, Брэд взял Дженнифер за руку и словно удерживал ее, не желая отпускать.

Увидев Брэда, Дженнифер нежно обняла его... Фото: EAST NEWS

Увидев Брэда, Дженнифер нежно обняла его...Фото: EAST NEWS

...и поцеловала. Фото: EAST NEWS

...и поцеловала.Фото: EAST NEWS

Репортеры сняли и то, как Брэд эмоционально отреагировал на новость о том, что Энистон получила награду. Когда Дженнифер объявили победительницей и она поднималась на сцену, Брэд стоял за кулисами. Услышав про победу Джен, он воскликнул: «Вау!», наблюдая за ее триумфом на экране монитора.

Брэд держал Дженнифер за руку и словно не хотел отпускать. Фото: EAST NEWS

Брэд держал Дженнифер за руку и словно не хотел отпускать.Фото: EAST NEWS

Сам Питт, получая награду, не преминул намекнуть на свой развод и трудные отношения с Анджелиной Джоли. Поднявшись на сцену за статуэткой, Брэд взял ее в руки и пошутил: «Я должен добавить это в свой профиль в Tinder (приложение для знакомств — Ред.)».

Далее 56-летний Брэд пошутил о сходстве своего персонажа в фильме «Однажды в… Голливуде» и собственного неудачного брака с Анджелиной.

- Давайте будем честными, это была трудная роль - парень, который поднимается высоко, снимает рубашку и не ладит с женой. Это был сложный период, - сказал актер.

В этот момент камера выхватила лицо Дженнифер Энистон, сидящей в зрительном зале: она рассмеялась на шутку Брэда. Заметно, что критичные реплики Питта в адрес Анджелины Джоли доставляют ей немалое удовольствие. После церемонии Брэд и Дженнифер отправились на одну и туже афтепати — но что между ними было на вечеринке, осталось секретом.

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Брэд Питт наблюдал за кулисами, как Дженнифер Энистон вручали награду.
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К слову, Дженнифер Энистон в этот вечер совершила еще одну победу — ее признали смой стильной звездой на красной дорожке премии SAG Awards — 2020. 50-летняя актриса, в последнее время появлявшаяся на публике в нарядах черного цвета, в этот раз выбрала белое платье. Дженнифер появилась в винтажном наряде из коллекции Dior авторства дизайнера Джона Гальяно.

В том, что Брэд и Энистон – хорошие друзья, нет никакого сомнения. Накануне Нового года Джен пригласила Брэда в гости к себе домой на рождественскую вечеринку. И он с удовольствием принял приглашение.

- Джен позвала на Рождество всех самых важных людей в своей жизни. Естественно, что Брэд – один из них, - рассказал тогда один из знакомых актрисы.

Энистон изменила своему любимому черному цвету и в этот раз была в белом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энистон изменила своему любимому черному цвету и в этот раз была в белом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот воссоединение экс-супругов, на которое так рассчитывают их поклонники, вряд ли возможно. Накануне Нового года папарацци сняли Дженнифер на пляже в Мексике. Компанию актрисе на романтическом отдыхе составил вовсе не Брэд, а совсем другой мужчина – 49-летний режиссер Уилл Спек.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были вместе 7 лет, пять из которых они были женаты. Супруги разошлись в 2005 году после того, как у актера завязался роман с партнершей по съемкам Анджелиной Джоли.

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Увидев, что Дженнифер получила награду, Брэд воскликнул: "Ого!"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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