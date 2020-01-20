«Она начинала орать, а я боялся ее до судорог»: Сын Любови Полищук Алексей Макаров рассказал об отношениях с матерью

Актриса Любовь Полищук была признанной звездой советского кино. Но, как это часто бывает, за успех на экране она платила личной жизнью. Актриса развелась с первым мужем, когда ее сыну Алексею Макарову было всего четыре года. Развод родителей больно ударил по мальчику - они отдали сына в интернат. 47-летний Алексей, сам ставший актером, до сих пор не может простить матери боль, которую она причинила ему. О непростых отношениях со своей звездной мамой Макаров рассказал в откровенном интервью.

- Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время разбираются с отношениями, - признался Макаров в эфире программы «Однажды...».

Актер Алексей Макаров рассказал о своем детстве.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда мальчик пошел в школу, его отношения с мамой не потеплели. По словам Алексея, он рос трудным подростком, к тому же очень походил на отца. Полищук часто срывалась, начинала говорить с ним на повышенных тонах.

- В жизни мама была настолько мною напугана, тем, как я напоминаю отца, как я бурно развиваюсь. А, как известно, страх порождает порой неадекватные реакции. Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этом момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась, - рассказал актер.

Любовь Полищук вышла замуж за артиста Валерия Макарова в 1967 году — они оба были родом из Омска. Супруги развелись в 1976 году из-за пристрастия Макарова к алкоголю. Первое время актриса с маленьким сыном жила по съемным углам, поэтому решила отдать его в интернат.

makarov_alexey_ Алексей Макаров с мамой Любовью Полищук.

Второй брак актрисы был куда более удачным — в 1984 году она вышла замуж за художника Сергея Цигаля (в загс актриса пошла уже беременной), у них родилась дочка Мариэтта. С Цигалем Полищук прожила до самой смерти — она скончалась в 2006 году от рака.

Психологическая травма, полученная в детстве из-за расставания родителей, сказалась и на личной жизни Алексея Макарова - ни одни его отношения не продлились долго. У актера было множество романов, он был официально женат два раза (хотя ходили слухи о как минимум четырех его браках).

- Первый брак продолжался недели три. Второй — год-полтора, с одной актрисой. Больше не было ни одного, - рассказал актер в программе «Однажды...».

Его единственная дочка Варя появилась на свет вне брака — девочку родила актриса Виктория Богатырева. Сейчас Варе 9 лет, и по словам ее мамы, дочка обижена на отца и не желает с ним видеться из-за того, что Алексей пропал и долго не выходил на связь.

Алексей Макаров с дочкой Варей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сам Алексей признается, что у него были серьезные проблемы с алкоголем и с лишним весом. Он погрузился в депрессию, но потом сумел выйти из нее и сейчас ведет здоровый образ жизни.

- Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день, - рассказал Макаров.

В его жизни было немало любовных приключений — подругами Макарова были артистка балета Ольга Силаенкова, актрисы Анастасия Макеева и Екатерина Семенова. С актрисой Марией Мироновой Макаров встречался около двух лет. По слухам, актеры даже тайно поставили штамп в паспорте. Судя по всему, именно ее Алексей имел в виду, говоря, что его второй официальный брак продлился полтора года.