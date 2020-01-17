Устала от Куршевеля: Собчак отдыхает на Мальдивах на вилле стоимостью полтора миллиона в сутки

Еще недавно Ксения Собчак каталась по заснеженным склонам Альп в Куршевеле. На горнолыжный курорт телеведущая прилетела сразу после новогодних корпоративов на частном самолете, объявив: «Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно». Научив сына Платона и мужа Константина Богомолова кататься на горных лыжах, Ксения в минувшие выходные вернулась в Москву. Но, как выяснилось, ненадолго. Видимо, телеведущая настолько устала от Куршевеля, что, пробыв в первопрестольной всего пару дней, она снова улетела на отдых. На этот раз – на Мальдивские острова.

На Мальдивах Ксения тратит честно заработанное с двойным энтузиазмом. Вместе с мужем и сыном Собчак поселилась на фешенебельном пятизвездочном курорте Soneva. Телеведущая выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном и водной горкой – надо же Платону как-то развлекаться, пока взрослые увлечены дегустацией вин в просторной обеденной зоне с собственным винным погребом. На вилле есть чудесный дворик с джакузи на открытом воздухе, сауна и даже тренажерный зал. Стоимость такой виллы обходится в 1,5 – 1,7 миллиона рублей в сутки.

Судя по всему, Константину Богомолову на Мальдивах нравится больше, чем в Куршевеле. Фото: кадр видео.

В Инстаграме Ксения похвасталась интерьерами своего пляжного дома и рассказала, что скучала по нему – видимо, телеведущая отдыхает здесь уже не первый раз. Ксения сняла и супруга: судя по довольному выражению лица Константина, он в восторге от места отдыха, которое выбрала его жена. И теплые острова явно нравятся ему больше снежных Альп.

Ксения и ее близкие поселились на вилле с собственным бассейном и водной горкой. Фото: кадр видео.

Во внутреннем дворике есть джакузи на открытом воздухе. Фото: кадр видео.

Кажется, Ксения решила показать супругу, что значит отдыхать на высшем уровне: вряд ли раньше Константин на свою режиссерскую зарплату мог позволить себе проводить отпуск в таких дорогих отелях. А уж отдых в разных точках планеты одновременно – сначала в Куршевеле, затем на Мальдивах и вовсе обошелся Собчак в кругленькую сумму. Но чего не сделаешь ради любимых мужчин – мужа и сына!

Ксения отдыхает от Куршевеля. Фото: кадр видео.

В Куршевеле Ксения также жила в одном из самых дорогих отелей курорта «Cheval Blanc Courchevel». Там она сняла видео,в котором похвасталась милым, на ее взгляд, капризом наследника. Мама и сын выбирали место для ужина, и мальчик вновь продемонстрировал, что он не привык довольствоваться малым. На видео Ксения и Платон отдыхают после спа, закутавшись в полотенца. «Ты хочешь в ресторане покушать?» - спрашивает сына Собчак. «Да»,- не раздумывая, отвечает Платон. Тогда Ксения решила поинтересоваться, почему: «Почему в ресторане, почему не дома?». «Потому что мне не нравится дома», - признается наследник телезвезды. «То есть ты в маму, да? Любишь в ресторане есть», - делает вывод Ксения.