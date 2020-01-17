Красивее не бывает: Екатерина Климова станцевала в купальнике на закате

Екатерина Климова – одна из самых красивых актрис отечественного кино. 42-летняя звезда экрана снова доказала это, поделившись в Инстаграме отпускным видео. Екатерина снялась в купальнике на пляже индонезийского острова Бали.

Актриса запечатлела на память красивый закат: золотистое небо и садящееся за горизонт солнце настолько вдохновили ее, что она закружилась в танце. Впрочем, поклонники в этот момент наблюдали не за красотами природы, а самой Екатериной – еще более прекрасной.

Екатерина снялась на закате на Бали. Фото: кадр видео.

В ролике актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Загорелая, длинноногая и улыбающаяся: подписчики Инстаграма звезды давно не видели ее такой счастливой - отдых явно пошел Климовой на пользу.

На Бали она приехала в компании всех своих детей. Позже к ним присоединилась подруга Кати – актриса Татьяна Лютаева. На тропическом острове подруги отметили Старый Новый год в компании еще одного коллеги – актера Алексея Чадова. Во время праздника Екатерина так зажигательно танцевала, что Чадов не удержался и выложил в Инстаграм видео ее танца. Чем сразу же породил слухи об их романе.

Актриса закружилась от восторга. Фото: кадр видео.

Впрочем, сама Екатерина уверяет, что ее сердце сейчас свободно. В недавнем интервью она призналась, что слишком занята работой, и найти спутника жизни при ее графике просто нереально.

- Время идет, дети растут, они давно не груднички, которым бесконечно требуется мое присутствие. Так что, возможно, ритм жизни вскоре изменится. Но надеюсь, вы не увидите больше заголовков таблоидов с новостью: «Екатерина Климова в очередной раз выходит замуж за актера!» Это даже мне будет уже смешно. А мужчин другой профессии в моем окружении нет, – рассказала Екатерина в интервью журналу «Караван историй». - Разве что дать объявление в газету: «Сорокадвухлетняя женщина с четырьмя детьми и печальным опытом личной жизни, работающая 24/7, ищет спутника жизни, интим не предлагать».

Поклонники в этот момент наблюдали не за красотами природы, а самой Екатериной. Фото: кадр видео.

Екатерина признается, что она не планировала становится многодетной матерью – все случалось само собой. Впрочем, она не исключает, что может снова стать мамой – уже в пятый раз.

- Может на старости лет, если позволят обстоятельства, усыновлю. Были бы силы и желание. В этой жизни вообще все возможно, даже самое невероятное, - рассказала звезда.

Последним, третьим по счету, мужем Екатерины стал актер Гела Месхи. Артисты познакомилась в августе 2013 года во время съемок сериала «Волчье сердце». Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы. Вскоре родилась их дочь Изабелла. Супруги прожили вместе четыре года – они подали на развод в мае 2019-го.