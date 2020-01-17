2020-01-17T11:32:09+03:00
Умные вещи

Китайские смартфоны стали самыми популярными в России в 2019 году

Эксперты интернет-ресурса рассказали о том, какие гаджеты предпочитают россияне
Ольга МАТЫС
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Эксперты интернет-ресурса рассказали о том, какие гаджеты предпочитают россиянеЭксперты интернет-ресурса рассказали о том, какие гаджеты предпочитают россиянеФото: Shutterstock
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Аналитики Яндекс.Маркета изучили запросы своих пользователей и рассказали о самых популярных смартфонах 2019 года. По результатам исследований, смартфоны китайской компании Xiaomi обогнали по популярности модели таких крупных марок, как Samsung и даже Apple. 30% пользователей Яндекс.Маркета интересовались китайскими смартфонами, когда яблочным гаджетам досталось внимание 16% покупателей, а Samsung - 20%.

Самой популярной моделью смартфона оказался Xiaomi Redmi Note 7, на втором месте по запросам и переходам на страницы интернет-магазинов оказался Samsung Galaxy A50, замыкает тройку лидеров iPhone Xr.

Также экспертам Яндекс.Маркета удалось выделить самые необходимые для россиян функции телефонов. Идеальный смартфон обладает парой SIM-карт, функцией бесконтактной оплаты, объем памяти 64 Гб, а оперативки - 4 Гб. Важен и объем аккумулятора - почти 40% пользователей выбирали смартфоны с объемом 3500-4499 мА.ч. Мода на экраны с высоким разрешением продолжается: пользователи Яндекс.Маркета в основном предпочитали в 2019 году смартфоны с разрешением 2340×1080.

Ранее kp.ru рассказывал о будущем iPhone 12, ожидаемом осенью этого года.

СПРАВКА "КП"

ТОП-10 популярных смартфонов 2019 года по версии Яндекс.Маркет

1. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.

2. Samsung Galaxy A50 64GB.

3. Apple iPhone Xr 64GB.

4. Xiaomi Redmi 6A 2/16GB.

5. Honor 8X 4/64GB.

6. Apple iPhone Xr 128GB.

7. Samsung Galaxy S10e 6/128GB.

8. Xiaomi Redmi 7 3/32GB.

9. Apple iPhone 7 32GB.

10. Apple iPhone X 64GB.

ИСТОЧНИК KP.RU

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