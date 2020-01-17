Чкалов, Нестеров и русские традиции: в Шереметьево открыли новый Терминал С
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина стал больше. Здесь 17 января открыли большой и красивый Терминал С. Его общая площадь 127 375 квадратных метров. Уже в 13.05 прибудут первые 47 пассажиров рейса Хельсинки-Москва компании "Аэрофлот". В новый терминал, к слову, будут прибывать исключительно международные рейсы "Аэрофлот".
- Открытие нового терминала позволит увеличить пропускную способность "Шереметьево" до 80 млн пассажиров в год. Инвестиции в проекты строительства Терминала С и паркинга на 2500 машиномест – 32 млрд рублей, - рассказал председатель Совета директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко.
Новый пассажирский терминал входит в состав Северного терминального комплекса (терминалы B, C) Международного аэропорта Шереметьево. В настоящее время открыта первая очередь Терминала С, работы по расширению продолжатся в 2024 году, через два года он будет открыт полностью.
В новый терминал будут прибывать исключительно международные рейсы "Аэрофлот"Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Планируем до 2026 года построить вторую очередь терминала С (увеличить площадь). И с партнерами из "РЖД" построим и введем в эксплуатацию железнодорожную станцию "Аэроэкспресс", которая позволит пассажирам Москвы без пересадки прибывать в северный терминальный комплекс (терминалы В и С), - рассказал председатель Совета директоров АО "МАШ" Александр Пономаренко.
Сейчас Терминал С представляет собой большой и красивый современный аэровокзальный комплекс. Это 7-этажное здание с перроном и шестиуровневым паркингом на 2500 машиномест (первые 30 минут бесплатно). В Терминал С можно попасть через крытый пешеходный переход (объединен с Терминалом B).
- Трансферные пассажиры смогут за минимальное время перемещаться между терминалами через транзитную зону, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.
Ожидаемая пропускная способность терминала 20 млн пассажиров в год. Таким образом, общая пропускная способность "Шереметьево" увеличится до 80 млн пассажиров в год.
Новый пассажирский терминал входит в состав Северного терминального комплексаФото: Михаил ФРОЛОВ
Русский конструктивизм
Дизайн терминала выбрали в традициях русского конструктивизма, по аналогии и в продолжение решений Терминала В. Крыша терминала напоминает очертания самолета на знаменитых эскизах Якова Чернихова. В качестве одного из декоративных настенных панно использовали экспериментальную футуристическую поэму Велимира Хлебникова "Заклятие смехом".
- Медиа-инсталляции дадут впечатление о России, как о стране с богатейшим историко-культурным наследием. В интерьере есть настенные панно, посвященные истории русской авиации и ее героям - Нестеров, Чкалов, Покрышкин, Гагарин. А также на логотипах появились портреты Пушкина, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.
В интерьере терминала много зелени и дополнительных сервисов. Установлена современная система обработки багажа, мощность системы в зоне вылета – 3288 единиц (чемоданов, сумок) в час максимально.
Трансферные пассажиры смогут за минимальное время перемещаться между терминалами через транзитную зонуФото: Михаил ФРОЛОВ
Как добраться?
Терминал С примыкает к Терминалу B. Сейчас можно добраться на "Аэроэкспрессе" до Терминала F, где пересесть в вагон метро и доехать до терминала С. В будущем такую пересадку делать не нужно будет, так как появится еще одна остановка "Аэроэкспресс" (рядом с новым терминалом).
Непосредственно от ближайшего Терминала B каждые 15 минут отправляются экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" до станции метро "Ховрино", время в пути составляет 20 минут.
Можно приехать на своей машине и оставить ее на парковке (2500 машиномест). Паркинг и терминал связывает наземный переход (две минуты). Водителям предлагается бесплатная 30-минутная стоянка. Далее предусмотрен тариф 100 рублей за каждые последующие 30 минут в течение первых трех часов. Начиная с четвкртого часа действует суточный тариф – 600 рублей в сутки.
Для пассажиров также открыт паркинг P17, расположенный на Авиационной улице. Дойти до него от Терминала С можно пешком за 5-7 минут. Стоимость паркинга: 100 рублей - стоимость каждого из двух первых часов, 200 рублей - за третий час парковки, 400 рублей - стоимость парковки с четвертого часа до суток.
В Шереметьево открыли новый Терминал СФото: Михаил ФРОЛОВ
Что с безопасностью?
Впервые в России в Шереметьево в пунктах предполетного досмотра запускается новая автоматизированная система возврата лотков с сортировщиками.
- В Терминале С использована современная автоматизированная многоуровневая система контроля и досмотра багажа. Весь багаж проходит через автоматический компьютерный томограф. Таким образом, повышается скорость прохождения предполетного досмотра пассажирами терминала. Аналогичная система в ближайшее время будет запущена и в терминале B, - рассказали в пресс-службе "Шереметьево".
Впервые в России в Шереметьево в пунктах предполетного досмотра запускается новая автоматизированная система возврата лотковФото: Михаил ФРОЛОВ
Дополнительные сервисы:
- отдохнуть в номере с видом на летное поле за 1000 рублей в час (в "чистой" зоне),
- зал сна и отдыха (капсульные или двухместные с душем за 3000 рублей за три часа),
- зайти в кинотеатр с мягкими пуфиками,
- посетить магазины беспошлинной торговли Duty Free (11 магазинов общей площадью порядка 5 000 кв. метров). В 2021 году на территории Терминала С откроются два фирменных бутика марок Hermes и Gucci,
Рестораны, кафе и бары работают круглосуточноФото: Михаил ФРОЛОВ
- залы повышенной комфортности – VIP (на 181 гостя) и четыре бизнес-зала ("Малевич", "Шагал", "Mastercard", "Лисицкий" с гардеробными комнатами и массажными креслами).
- рестораны, кафе и бары работают круглосуточно. Здесь представлены такие популярные кафе, как "Иль-Патио", "Макдональдс", "Му-Му", а также растораны "Колбасный цех", "Магадан", "Avacado Queen", "Мерседес-кафе". Меню представлены на русском, английском и китайском языках,
- для пассажиров с детьми бесплатно функционирует комфортная комната матери и ребенка и детские уголки в разных зонах терминала.
На мягких диванах можно отдохнуть в ожидании рейсаФото: Михаил ФРОЛОВ
- оплата мобильного телефона, интернета, аренда автомобилей, капсульный отель, бронирование гостиниц, вызов такси, услуги банкоматов и пунктов обмена валют.
Только цифры Терминала С:
- пропускная способность терминала - 20 млн человек в год,
- количество пассажиров на прилете/вылете в "час пик" - 4110 человек в час, включая 35% трансфера,
- обработка багажа на прилете/вылете в "час пик" - 3288 единиц,
- стойки регистрации - 74,
- кабины паспортного контроля - 60,
- телетрапы - 20 (в том числе один для обслуживания самолетов А-380),
- точки доступа Wi-Fi - 480,
- осветительные приборы – 45 000 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU