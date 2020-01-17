«От самодеятельности воздержаться»

Пожалуй, это - единственный случай в законотворческой практике нашей страны, когда от идеи - усовершенствовать статьи серьезного документа - до того момента, когда делаются первые шаги в этом направлении - проходят считанные день-два, и даже - часы.

Напомню - в минувшую среду Президент России в своем послании Федеральному собранию заявил, что Конституция нашей страны должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Владимир Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов (глав регионов) в выработке и принятии решений федерального значения. Среди предложений – и такое: кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Глава государства предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Основной Закон.

Вот как раз для проработки этих вопросов оперативно была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители Совета Федерации, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов - всего 75 человек. И уже в четверг Владимир Путин встретился со всеми участниками этого необычного формирования..

А в пятницу в столице, в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Российском правительстве, - те, кому доверено собрать предложения по поправкам, немного волнуясь, приступили к своим хлопотным, но таким нужным стране обязанностям.

Правда, журналистам довелось только «краем глаза» понаблюдать за началом этого процесса. Но и это уже было интересно... Тем более - разговор получился довольно откровенным. Прямо - в духе Послания.

- Изменения в Конституции, озвученные Владимиром Путиным, должны значительно улучшить жизнь россиян, - это заявление могло бы стать эпиграфом ко всему нынешнему законотворчеству - его сразу же сделала, открывая встречу, сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, юрист и академик РАН Талия Хабриева.

И еще она обратила внимание на такой важный момент:

- Нам нужно определить, насколько аутентичными могут быть предложения тем, которые изложены в Послании президента, насколько мы свободны, и можем ли мы уйти от этой линии. Я могу сказать, что соблазн, конечно, велик, и президент вчера говорил, что могут появится новые предложения, но, по всей видимости, от полной самодеятельности стоит воздержаться и не уходить за пределы послания. Потому что есть очень высокий риск отступить от идеи предложенных изменений и вольно или невольно трансформировать замысел этих изменений.

Другой сопредседатель - глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратился с призывом напрямую к журналистам:

- Не нужно за рабочую группу придумывать никаких новых положений Конституции. Вот вчера, например, у меня было большое количество от СМИ вопросов, связанных с тем, что рабочая группа якобы была распущена. Сегодня у нас новый анекдот, ряд СМИ уверяют, что в проектах (изменений в Конституцию. - А.Г.) написано, что в них будет предусмотрено положение о самороспуске Госдумы. Давайте, уважаемые представители СМИ, не будем заниматься разного рода ерундой и не будем придумывать никаких глупостей, а тем более, приписывать их рабочей группе.

Некоторые журналисты в зале кивали, кто-то пожимал плечами - то есть, тех, кто «занимается ерундой», среди нас, похоже, не было.

- По целому ряду изменений в Конституцию будут приниматься и изменения в Федеральные Конституционные законы - "О судебной системе", "О правительстве", "О Верховном суде", "О Конституционном суде", - поведал нам еще один - третий сопредседатель рабочей группы - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Известный юрист также особо подчеркнул:

- Исходя из Послания президента, из вчерашнего совещания с ним, мы будем работать над поправками, которые прозвучали в Послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы.

Напомним - в первой главе Основного Закона речь идет об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.

И еще, как заметил парламентарий, рабочая группа не будет предлагать вносить изменения «...также в девятую (главу), где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию».

Мне в этот день удалось поговорить с членами рабочей группы - их комментарии существенно дополняют общую картину открытого законотворчества...

Валентина Терешкова, депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза:

- В ближайшие дни собираюсь поехать в свой родной избирательный округ, на свою родину - в Ярославскую область. Конечно, как это обычно бывает, пойду к людям. Мне всегда очень интересна реакция простых людей - по поводу того, что происходит в Москве. А если учесть, что ярославцы - политически очень активны - мне это также поможет, как члену рабочей группы.

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, президент Фонда «Политика»:

- В принципе - вот тот набор поправок, который уже предложил президент, он весьма органичен. Очень важный плюс - закрепление социальных гарантий в Конституции, а это, действительно, беспрецедентно. Потому что политические права закреплены во всех Конституциях мира, социально-экономические - редко где, но то, чтобы они были конкретизированы до таких положений, как, скажем, - положение о том, что заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума, - такой параграф, касающийся социальных гарантий, конечно, будет уникальным.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов РФ:

- То, чем занимается наша рабочая группа, освещают довольно большое число СМИ, журналистов. И это, действительно, интересный феномен. Я считаю, что это очень важное дело, к которому и мы подключились. Если у нас будет обновленная, отшлифованная Конституция - это очень поможет укреплению гражданского общества.