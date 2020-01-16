2020-01-16T16:50:40+03:00
Политика

Олег Кашин, публицист: "Путин наконец разрубил ельцинский политический узел"

Журналист прокомментировал "КП" отставку правительства Дмитрия Медведева и назначение Михаила Мишустина новым премьер-министром России [видео]
KP.RU
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Олег Кашин прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева и назначение Михаила Мишустина новым премьер-министром России. Фото: Екатерина Штукина/ТАССОлег Кашин прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева и назначение Михаила Мишустина новым премьер-министром России. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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ДАВНО ПОРА - ПОРАДУЕМСЯ

Сочетание самых радикальных социальных (или популистских - кому как нравится) мер с политической реформой - такой настоящий большой стиль, который завораживает вне зависимости от того, как ты к нему относишься. Я неожиданно для самого себя испытываю такой почти физический восторг - видимо, дело в переменах, которых действительно не хватало, ну а если по уму, конституционная система России еще 1993 года, откровенно говоря, с самого начала заслуживала того, чтобы по ней топориком. Бомби, рушь - помните, как у Солженицына. Та новая система, которая выстраивается после предложений Путина, гораздо более адекватна реальному корпоративистскому устройству государства, то есть она более здоровая уже сейчас, в первые часы существования.

Давайте поздравим друг друга и с Мишустиным. Отличный выбор! Мы все сегодня - дети Мишустина. Прекрасная новость. Это ясность. Представить, что, например, Путин выходит и говорит: «Депутат Виталий Милонов - новый премьер». И тут же половина страны охают: «Какой кошмар!». Для многих даже неизвестно, кто такой Мишустин. Но даже у тех, кто в курсе, — негативное отношение к нему нулевое. Никто плохого слова о Мишустине сказать не может. Это ложится на ожидания народа очень здорово.

КОНСТИТУЦИЯ ПОД ТАНКИ

Это вообще счастливый день. Ругань в адрес Конституции не проходит по категории свержения строя. И не нужно ждать, что придет товарищ майор и наорет. Потому что ту избыточную и случайную политическую систему сломал сам Владимир Путин. Мы, дети 93 года, ждали много лет. Эту Конституцию нам навязали под танки, бившие по Белому дому. Естественно она была направлена только на усиление президентской власти. И ни на что более. Она же на десятилетие вперед обеспечила России перекос.

Теперь Россия должна вернуться в более сложное состояние, позволяющее развиваться всем институтам. И дай Бог, чтобы парламент стал больше парламентом, а правительство — правительством. Можно просто аплодировать. Система, которой давно пора было прийти в движение, зашевелилась.

СЛОМ СТЕРЕОТИПОВ ПРО ЭЛИТУ

В советско-российской традиции со времен Косыгина, то есть более чем полвека, премьер - это верховный хозяйственник, заведомо неполитическая фигура, что-то вроде главного инженера на заводе.

И Мишустин в этом контексте - самый парадоксальный премьер за эти 50 с лишним лет. Поэтому его назначение почти никто и не смог предсказать. Будучи демонстративно аполитичной фигурой и технократом, он при этом помещен в центр сугубо политической комбинации, в которой судьба правительства - только один из элементов большого переустройства политической системы. От него ждут денежного обеспечения инициатив Путина. Но ему же, технократу, айтишнику и налоговику, предстоит изменить правительство с учетом будущего перераспределения ролей во всей власти.

Сейчас премьер человек номер два в системе, через год все будет иначе.

Взаимодействовать с Совбезом, усиленным Госсоветом, усиленной Госдумой - Мишустину предстоит не просто учиться этому, но задавать стандарт новых отношений во власти. Этим стандартом будут пользоваться и будущие премьеры. Конечно, это задача, гораздо более сложная, чем сбор налогов. И, как мы видим, на такую задачу Путин поставил не человека с силовым бэкграундом, не петербургского тяжеловеса, а фигуру подчеркнуто скромного москвича, но при этом узловую для всей системы - речь идет буквально о сломе всех существующих внутриэлитных порядков. Аполитичный технократ, решающий политическую задачу - давайте называть это парадоксом Мишустина, до сих пор у нас ничего подобного не было.

Выступление Мишустина в Госдуме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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