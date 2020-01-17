"Все началось с прыщика на носу": онкологи сделали восемь операций ведущей Кире Прошутинской

Кира Прошутинская несколько месяцев боролась с тяжелым недугом. Знаменитая телеведущая никогда не скрывала, что у нее онкология, но и особо о болезни не распространялась. Теперь же звезда экрана призналась, что осталась жива лишь благодаря квалифицированной помощи врачей.

Кира Прошутинская полюбилась телезрителям по программам "Мужчина и женщина" и "Он и Она". Мало кто знает, что этой хрупкой женщине несколько лет назад пришлось пройти длительное и серьезное лечение.

"Все началось с какого-то прыщика на носу. Один профессор сказал, что «все само собой пройдет». Но наступил тот момент, когда я пришла в онкологический центр на Каширском шоссе, где мне сказали: «Чего вы ждали столько времени? Немедленно на операцию»", - поделилась воспоминаниями знаменитость.

Она отметила, что онкологи сделали ей восемь операций. "Все было на грани того, что уйду из жизни или стану инвалидом. Честно говоря, мне было страшно!", - цитирует ее Собеседник.Ru.

По словам Киры Александровны, ей было очень плохо: "Сколько труда и таланта потратили доктора, чтобы восстановить меня! Хотя и они не были до конца уверены, что я вернусь в профессию".

Сейчас 74-летняя звезда экрана благодарна тем, кто был рядом с ней в такой сложный период. В частности, ее поддержала Алла Пугачева, с которой Прошутинская училась в одной школе. Примадонна в свое время познакомила теледиву с настоятелем русской православной церкви Святителя Николая в итальянском городе Бари.

"Когда я лежала после операции, отец Владимир вдруг мне позвонил. Причем позвонил просто так, не зная, что у меня проблемы со здоровьем. Такая мистика. И с этого момента он меня поддерживал в те полгода болезни и операций. Спасибо ему и Алле. Они умеют дружить и помогать", - заключила телеведущая.