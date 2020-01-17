Не кнутом, так пряником: власти придумали, как сделать рынок аренды белым

Минстрой планирует в 2020 году вывести из тени в свет рынок арендного жилья. За счет чего в перспективе дополнительно получить в бюджет до 200 млрд рублей налогов в год. Обелять аренду предполагается так: создать специальную государственную информационную систему, где будет предложено зарегистрироваться всем, кто сдает жилье или хочет его снять. Через портал им будет оказываться целый ряд услуг. Можно будет заключить договор найма, зарегистрировать своих арендаторов по месту проживания, застраховать жилье, воспользоваться услугами налогового агента. Об этом рассказал в интервью государственному интернет-порталу «Будущее России. Национальные проекты» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Проект пока в процессе разработки. Но известно, что портал будет интегрироваться с другими государственными информационными системами — налоговой, государственно-информационной системой ЖКХ и т. п. То есть данные оттуда будут доступны налоговикам, коммунальщикам и другим заинтересованным структурам.

-У нас в приоритете безопасность сдачи и снятия квартир людьми и комплекс сопутствующих услуг. Лишних сложностей для собственников квартир постараемся не создавать, но должны быть правила. Есть случаи, когда квартиры сдаются без официальных договоров и там живут, мягко говоря, не совсем безопасные для окружающих арендаторы, - заявил Никита Стасишин.

Зачем властям новая информационная система, понятно. Но захотят ли туда вносить свои данные хозяева квартир — даже если новые госуслуги будут удобными и дадут ряд бонусов?

- Сейчас по-белому, с уплатой налогов, по России сдается, по разным оценкам, от 10% до 22-23% квартир. Вот эти арендодатели, конечно же, с большим удовольствием воспользуются услугами нового портала, - прогнозирует член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Тех же, кто не хочет «светиться», новые государственные сервисы вряд ли побудят изменить свое отношение.

Как говорят эксперты, сейчас сдавать квартиру «по-серому» граждан заставляет не только нежелание платить налоги. Но и страх — особенно у людей немолодых — что, «обелившись», они получат кучу дополнительных проблем с налоговой и прочими контролерами. «Закошмарят» в общем. Чтобы победить эти убеждения, одной лишь информационной системы с удобными сервисами мало.

Фото Кирилл Кухмарь/ТАСС

НА ЗАМЕТКУ

А что значит «сдавать по-белому»

Сейчас у тех, кто сдает жилье, есть несколько возможностей заплатить с этой деятельности налоги «и спать спокойно».

Можно нигде и никак не регистрироваться, а просто платить подоходный налог (13%) как физическое лицо. Для этого нужно раз в год подавать в налоговую декларацию о доходах.

Альтернативный вариант — зарегистрировать ИП на упрощенном режиме налогообложения, тогда налог составит всего 6%. Или оформиться в качестве самозанятого — если квартира сдается только гражданам (не организациям), налог будет 4%.

Впрочем, у арендодателей есть и другие «белые» обязанности. Например, регистрировать жильцов в своей квартире по месту проживания — что хотят делать далеко не все. А также заключать с ними договор. Это тоже не всем нравится, поскольку тогда придется и соблюдать некие прописанные в договоре права арендаторов. Например, нельзя будет заявиться в сданную квартиру в любой момент, когда захочется.

В качестве бонуса законопослушные хозяева жилья, по идее, могут рассчитывать на законодательную защиту государства. Скажем, если арендатор оказался мошенником или разгромил квартиру. При «сером» варианте заявлять на него в полицию или подавать в суд — себе дороже, ведь придется сознаться и в нелегальном заработке. Но, увы, как показывает опыт, и законопослушность далеко не всегда помогает получить помощь от полиции или в суде.