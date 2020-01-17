Фильм «Пальма»: В Японии Александр Домогаров встретил сына, гуляя с Хатико

В Японии продолжаются съемки семейной мелодрамы «Пальма» («Марс Медиа») - об истории верной овчарки, которая дожидалась улетевшего на самолете хозяина в аэропорте «Внуково» порядка двух лет. Историю открыла стране «Комсомольская правда», корреспондент которой Юрий Рост в 1967 году съездил и проверил уникальный факт. И все это происходило за 33 года до известного голливудского фильма «Хатико». А теперь история закольцевалась.

Ведь Александр Домогаров-младший, снимающий «Пальму», полетел в Японию, чтобы отснять в провинции Акита острова Хонсю блок серий, и передать тем самым творческий привет одному из самых популярных фильмов про собачью верность.

Александр Домогаров-младший за камерой. Работает.

- События происходят в наши дни: повзрослевший герой «Пальмы», которого играет Домогаров-старший, приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину, - объясняет «КП» режиссер. - Эти сцены войдут в японскую версию фильма, которая будет называться «История Акиты и Пальмы». Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом. Несколько лет назад папа сыграл в фильме про войну («В плену у Сакуры») и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе. Правда, я до последнего не понимал, как именно продюсеры хотят интегрировать свою историю в нашу картину и переживал из-за сравнений с Хатико. Японцы же, наоборот, культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей Хатико.

Александр Домогаров-младший и Александро Домогаров-старший (полубоком)

О ЧЕМ ФИЛЬМ

1977 год. Игорь Польский (Ян Цапник) улетает заграницу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: у собаки не оказалось медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Овчарка становится талисманом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей. А для девятилетнего Коли (Леонид Басов), который после гибели мамы приезжает к отцу, пилоту Вячеславу Лазареву (Виктор Добронравов), Пальма и вовсе становится лучшим другом. Лазареву предстоит заслужить доверие сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей и решив, что делать, когда за Пальмой возвращается настоящий хозяин.

Историю "Пальмы" открыла стране «Комсомольская правда» в 1967 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Съемки семейной мелодрамы «Пальма» продолжаются в Японии.Фото: Михаил ФРОЛОВ