Остров погибших коттеджей

На железнодорожной станции Яхрома (небольшой городок под Дмитровом) на удивление много таксистов. И не потому, что местные жители все такие богатые. А потому что половина пассажиров выходит из электрички с лыжами и досками для сноуборда. Берут машину и едут на горнолыжные курорты (их тут в окрестностях два - «Яхрома» и «Сорочаны»). Теплая зима на их работе никак не сказывается. Снег вырабатывают специальные пушки.

Однако я попросил отвезти меня в поселок, в котором никто не живет. Водитель Евгений сразу понял, о чем я.

- Разворовали все до гвоздика, - ворчал он по дороге. - Вместо того чтобы довести до ума и сделать что-нибудь для детей. Какой-нибудь досуговый центр. Или лагерь.

Свернув с главной дороги в лесок и проехав еще метров триста, машина неожиданно остановилась.

- Приехали.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ!

Пробравшись сквозь кривые ветви, я увидел разбитые трехэтажные особняки. Из-за косых окон их фасады напоминают продолговатые маски - как в фильме «Крик». На одном из домов кто-то вывел крупными буквами «я умер». На пороге, усыпанном разбитыми стеклами, огромный ворон доклевывал какую-то дрянь. Хотелось вернуться в машину и уехать отсюда ко всем чертям. Но таксист уже умотал.

...Вообще задумка была действительно неплохой. Если бы все сложилось, то это местечко превратилось бы в альпийскую деревушку. До ближайшего лыжного склона всего четыреста метров. Еще ближе село Ильинское - со всеми магазинами и инфраструктурой. За ним - железнодорожная станция.

Но застройщиков двенадцать лет назад взяли, что называется, за жабры. Заправлял проектом бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. Помните его? Ну дело-то громкое было. Он потом, как выяснилось, миллиардами воровал. После многолетних тяжб, задержаний и экстрадиции экс-чиновнику дали 14 лет колонии. Второй фигурант этого дела - его супруга Жанна Буллок, чья фирма и строила эти домики. Причем в водоохранной зоне. Прямо между ними протекает река Яхрома. Получить разрешение на строительство в этом месте практически нереально. Но только не с таким мужем. Жанну в России тоже осудили, но, правда, заочно. С Кузнецовым она развелась и, по некоторым данным, живет сейчас в Нью-Йорке. Ну а коттеджи, как следы бурной и вороватой молодости, под Дмитровом так и остались.

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 14 млрд рублей, во время оглашения приговора в Басманном суде, декабрь 2019 г. Артем Геодакян/ТАСС

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ДОСТРОИТЬ

Такие поселки в народе прозвали призраками. По-моему, очень точно. От мертвых строений, по сути, остались одни очертания.

Захожу в одно из них. И сразу про себя отмечаю, что воровать здесь действительно больше нечего. Не соврал таксист. Керамическая облицовка сбита. Окна выдраны с корнем (в некоторых проемах виднеются пластиковые куски). Остатки кирпича, досок, утеплителя, профнастила. Все это давно разобрали. Местные жители чуть позже расскажут мне, что грабить недостроенный поселок приезжали даже на грузовиках.

Перехожу в гараж и с удивлением вижу несколько мешков цемента. Это как же про вас забыли-то? Но цемент оказался негодным. Окаменел от сырости.

Со стен недостроенных коттеджей сдирали облицовочные материалы. Приезжали сразу на грузовиках.Фото: Павел КЛОКОВ

Пластиковые окна выдирали "с корнем".Фото: Павел КЛОКОВ

Полез на второй этаж. Лестница, зеленая от мха, заскрипела, как в фильме ужасов.

- Молодежь в этот поселок не ходит, - рассказала мне жительница Ильинского Вера Захарова. - У них неподалеку есть поляна. Вот там они и гуляют (ближе к деревне Пуриха). Мы к этим особнякам давно привыкли. Они для нас как элемент пейзажа. Но раз уж построили, надо доделать. Сносить как-то не по-людски.

Кстати, коттеджей в Ильинском тоже достаточно. Многие продаются. Причем годами. Разброс цен очень существенный. Есть за два миллиона рублей (кирпичный, двухэтажный, 90 квадратных метров), а есть за 40 миллионов (площадь в три раза больше да еще земельный участок 27 соток). Добрая треть жителей села - москвичи. Приезжают на выходные как на дачу (расстояние от столицы - 60 км). Газ, электричество - все есть.

- До появления горнолыжных курортов здесь была классическая русская глушь, - рассказал мне еще один местный житель, Андрей. - Даже асфальтированной дороги не было. Ездили по грунтовке. А потом отелей понастроили. Ресторанов. Коттеджных поселков (не развалюх, а других, нормальных. - Авт.). Отреставрировали церковь. Но дома продаются очень тяжело. Все-таки от Москвы далековато.

В местной администрации говорят, что элитную заброшку выкупил какой-то частник. И теперь в его власти сделать тут райский уголок или оставить все как есть.

ПОЛЯНА МАСЛОМ

Еще один поселок, который выглядит, как после бомбежки, находится на окраине Балашихи и называется Поляна. Я о нем никогда не слышал. И нашел с большим трудом. Рядом - улица Трубецкая. Многоэтажки. Одного спросил, второго. Никто не видел. Хотя этот недострой, спрятанный в сосновом лесочке, образовался здесь лет двадцать назад, когда власти неожиданно обнаружили, что земля не предназначена для жилых зданий. И имеет статус сельхозназначения. А потому ставить на кадастровый учет нельзя. Заморозили. Начали судиться. А спустя еще несколько лет выяснили, что поселок расположен на земле, которая относится к Минобороны. И никаким гражданским застройщикам трогать ее нельзя. Те, кто вложился в будущие коттеджи, до сих пор прозябают в судах. С призрачной надеждой вернуть хоть какие-то деньги. А сам поселок продолжает приходить в запустение. Людей в военной форме здесь не видели отродясь. А вот бомжей сколько угодно.

Эти дома перестали строить много лет назад, когда стало ясно, что земля не предназначена под жилищное строительство.Фото: Павел КЛОКОВ

В одном из домов на втором этаже я обнаружил остатки «апартаментов». Одеяло, подушка, несколько пустых бутылок, засохший букет полевых цветов. Возможно, здесь был романтический вечер.

Под окнами, в лесу, два кривых туалета. И оба без дверей. Мужикам еще ладно. А вот дамам ходить в такой весьма рискованно.

Поначалу я бродил по одинаковым коттеджам, которые выстроились в одну шеренгу, как на плацу (недалеко от Георгиевской церкви). Но каково же было мое удивление, когда я, пробравшись вглубь леса, обнаружил там еще под сотню домов (если идти в сторону Медвежьих озер).

Какие-то коттеджа почти достроены. Какие-то замерли чуть выше фундамента. У одного сгорела крыша (судя по запаху, недавно).

Спустя сто метров мне навстречу вышел огромный пес. И каким-то чудом не покусал меня. Никакой другой охраны в поселке нет. Да и нечего там охранять. Ситуация ровно такая же, как в любой заброшке. Все уже украдено до нас.

На улице валяется недешевая разбитая сантехника.Фото: Павел КЛОКОВ

Житель Балашихи Федор Дорогавцев сообщил мне, что среди этих развалин видел как-то молодых людей, играющих в пейнтбол (командная игра, в которой нужно стрелять в противника шариками с краской. - Авт.). Место для этого идеальное. Декорации, как в компьютерной игре.

- Ну и в теплое время года в поселок стекаются алкаши и жрут синюгу, - добавил Федор.

- Что? - переспросил я.

Ну водку пьют. И спят там же. Полицию вызывать некому. Да и незачем.

Комментарии специалистов

«Квартиру проще продать»

- Таких заброшенных поселков в Московской области по-прежнему остается много (по данным компании «Инком-недвижимость», около тридцати. - Авт.), - сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) риэлтор Наталья Перескокова. - И очень жаль, что у них такая печальная участь. Взять то же Ильинское возле горно-лыжных курортов. Это же такое местечко симпатичное. Или поселок «Лесная симфония» (к юго-западу от Москвы - 7 км от МКАД). Тоже начиналось все красиво. Обещали бесподобные коттеджи. Инфраструктуру премиум-класса. Со стильной архитектурой, каскадом прудов и английской школой. Но потом что-то пошло не так. Стройка без объяснения причин в 2012 году заморозилась. Причем занималась ею серьезная компания «А101». Она и сейчас успешная. Да только строит высотные дома. Потому что квартиру проще продать. А особняки эти стоят годами.

«Ситуацию можно сравнить с умирающей деревней»

- В настоящий момент в Подмосковье дорогие коттеджные поселки, которые находятся дальше 35 км от Москвы, практически не продаются, - рассказал «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - Лет десять назад раскупалось все подряд. А теперь спрос идет до первой бетонной дороги (трасса А107, проходящая вокруг столицы через Ногинск, Электросталь, Бронницы и другие города. - Авт.). Дальше использование таких поселков представляет целую проблему. И дома продают либо по заниженным ценам, либо эконом-класса. Проекты часто не востребованы. А отсутствие нормальной заполненности поселка приводит к тому, что поддержание его инфраструктуры становится крайне дорогим. И идет обветшание. Те жильцы, которые исправно за все платили, все равно в итоге переезжают поближе к Москве. Трудно жить среди заброшенных особняков, там, где дорога чистится раз в месяц, охрана снята, поселковые службы почти не работают и так далее.

- А разве местная администрация не должна помогать?

- Для нее это такая же проблема, как и для собственников. Ситуацию можно сравнить с умирающей деревней. Когда инфраструктурные проблемы стоят гораздо больше, чем любые возможные денежные поступления от этого поселка. Когда это целый район, пускай и слабо обеспеченный, государство в нем видит хоть какую-то функцию. А когда это элитный поселок, который не продается и в котором живет два человека... Какие там дороги! Я лично сталкивался с такими рассуждениями со стороны властей. А потому - либо сами, либо никак. Сносить поселки, которые заброшены окончательно, администрации тоже дорого.

- Можно ли как-то спасти эти поселки?

- Про Ильинское могу сказать, что оно далеко от Москвы. И потому продать там коттедж будет очень сложно. Возможно, новый владелец там сделает что-то еще (кемпинг, турбазу и т. п. - Авт.). У Поляны более выгодное положение. Но есть серьезная проблема с назначением земли. После многочисленных судов (которые до сих пор продолжаются. - Авт.) ее отнесли к «особо охраняемым территориям». Такое не так часто, но бывает. Однажды был случай, когда под коттеджем (уже построенным) оказался секретный кабель правительственной связи. Дом ломать не стали. А вот кабель пришлось перекладывать.

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"КП" попыталась разобраться в причинах данной ситуации

В окрестностях села Ильинское под Яхромой стоит целая линия домов-таунхаусов. Треухровневые квартиры с гаражами и двориками для барбекю в конце 2000-х выставлялись на продажу по 20 - 30 миллионов рублей. И это до кризиса, когда доллар стоил 25 - 27 рублей. Но в итоге поселок заброшен. (подробнее)