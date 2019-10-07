Элитные поселки-призраки: почему тысячи недостроенных коттеджей оказались заброшены в Подмосковье

В окрестностях села Ильинское под Яхромой стоит целая линия домов-таунхаусов. Треухровневые квартиры с гаражами и двориками для барбекю в конце 2000-х выставлялись на продажу по 20 - 30 миллионов рублей. И это до кризиса, когда доллар стоил 25 - 27 рублей. Но в итоге поселок заброшен.

Если верить эксперту по недвижимости Наталье Перескоковой, этот объект в свое время строил бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Его сейчас судят за мошенничество на 14 миллиардов рублей. В 2008-м первые дела, которые завели на Кузнецова, касались как раз недвижимости. По версии следствия, высокий чиновник в течение нескольких лет передавал сотни гектаров сельскохозяйственных и лесных земель под застройку. И не кому-нибудь, а своей жене Жанне Булах (по американскому паспорту - Буллок). Именно ее фирма «РИГрупп» вела все эти проекты. А поселок под Ильинским - вроде как собственный проект Кузнецова.

- Есть ли у Кузнецова другие подобные проекты, история умалчивает, - говорит риэлтор Наталья Перескокова.

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов

С ВИДОМ НА СОРОЧАНЫ

Место, конечно, козырное. Через дорогу - горнолыжный курорт Сорочаны. До склона с подъемниками метров пятьсот или чуть больше. Заброшенный элитный поселок на берегу реки Яхромы издалека похож на разбросанные среди деревьев кубики. С близкого расстояния все не так романтично. Дома, конечно, построены капитально. Должно быть, в перспективе это было бы очень круто. Потолки - под четыре метра! А теперь - ни окон, ни дверей, ни лестниц между этажами. Кое-где прямо в холлах и на балконах колосятся молодые березки, пол покрылся мхом и травами. Дорогой облицовочный камень отбит на высоте двух-трех метров - сколько дотянулись. Где могли ободрали все деревянные конструкции и даже стекловату.

- Лет десять назад это был полностью готовый поселок, - рассказывает мне Михаил, житель соседнего дачного Шустино. - А когда стало понятно, что построили незаконно, потому что здесь водоохранная зона, его бросили. Даже сторожа ушли. Растаскивать дома по мелочи уже местные помогали.

Здесь должны были жить люди богатые. А живут какие-то бродяги - в некоторых таунхаусах видны следы человеческого присутствия. Кто-то затянул окна полиэтиленом. На полу - кучи тряпья (видимо, чья-то постель), пустые бутылки. Кое-где на этажи можно забраться по хлипким, наспех сколоченным лесенкам.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ

А через Яхрому - еще один похожий поселок. До него можно добраться через мостик со сгнившими досками. Та же самая картина: кирпичный остов стоит, все остальные стройматериалы унесли. Между домами остатки асфальта. Так и представляешь, как все планировалось: аккуратные лужайки перед входом, крутые виды из панорамных окон на реку, «Майбахи» и «Гелендвагены» по гаражам… А вместо этого - филиал чернобыльской Припяти.

Местные рассказывают, что в эти ильинские заброшки теперь частенько захаживают всякие сталкеры и любители страйкбола (военно-тактическая игра, участники которой стреляют друг в друга пластиковыми шариками). И есть еще чудики, которые считают, что в этих местах геопатогенная зона. Но эти совсем редко появляются.

Элитные поселки-призраки в Сорочанах - вовсе не какой-то единичный уникальный случай. Таких же «золотых» брошенных коттеджей, таунхаусов, которые планировали продавать за большие деньги, - около сотни. В основном на западе, северо-западе и севере Московской области. Откуда они все взялись? И почему их нельзя снести?

ВАЛЮТА В ПАКЕТАХ

- Эта ситуация - наследие 2000-х, - рассказывает генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. - В середине десятилетия годы были тучные. Много людей с шальными деньгами. На рынке недвижимости начали появляться предложения по закрытым элитным поселкам. Бывало, что застройщик только колышки на участке начинает вбивать, а к нему уже очередь людей с деньгами в целлофановых пакетах - несли доллары и евро, в рублях тогда такие суммы предпочитали не хранить.

На тот момент нижний порог цен за квадратный метр в таком поселке на стадии котлована начинался в среднем от 3 тысяч долларов.

- В окрестностях Красногорска на Новой Риге есть пара заброшенных поселков, где квадрат стоил 10 тысяч евро, - продолжает Петропольский. - Площадь квартиры в таунхаусе - 150 - 200 метров. Вот и считайте. Люди вкладывали в эту недвижимость миллионы долларов. При этом не по договорам долевого строительства, как это было бы сейчас. Тогда оформлялись договоры соинвестирования. Это был большой риск, но другой системы еще не существовало. По сути, деньги передавались на слово. Никакой великой ответственности девелопер не нес.

Застройщик набирал кучу денег, часть выводил, а на оставшееся потихоньку строил.

- И в какой-то момент получалось, что застройщик сбегал или банкротился. Объект переходил его кредиторам - банкам, поставщикам стройматериалов. Но распродать таунхаусы или коттеджи кредиторы не могли, потому что соинвесторы, которых тоже кинули, через суды накладывали на них арест. Вот такой получается клубок. По большому счету, все в таком состоянии и зависло. Государство по понятным причинам не хочет ввязываться в эти разборки - иначе ему придется выплачивать или тем или другим огромные компенсации. Но это ведь не обманутые дольщики. Это соинвесторы строительства, которые изначально рисковали своими деньгами. Поэтому поселки так и стоят заброшенными...

Получается, элитные заброшки, в которых похоронены десятки миллионов долларов, так и останутся частью ландшафта? Строили-то их обычно в красивых местах - на берегах водоемов или в лесу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Проблемные поселки делятся на две категории, - говорит руководитель Аналитического отдела компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий ТАГАНОВ. - Большая часть - те, где временно прекращено строительство из-за проблем с документами, статусом земли, разрешением на коммуникации или у девелопера просто деньги закончились. Вторая категория поселков - глухие, их никогда уже не достроят. В их числе, кстати, и тот поселок таунхаусов в Ильинском. Почему такие коттеджи и поселки не сносят? Ну, как минимум это дорого. Компаний-застройщиков давно уж нет. А самим муниципалитетам за свой счет - накладно.