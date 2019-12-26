Американской супруге нашего экс-министра Кузнецова достались украденные в России миллиарды

Экс-чиновник получил 14 лет колонии за хищения и мошенничество на 14 млрд рублей.

Несколько лет экс-министр пребывал в бегах. Затем его обнаружили во Франции с паспортом на другое имя. На родину Кузнецова экстрадировали лишь в начале нынешнего года. И вот - приговор.

На главных ролях в схемах, через которые министр выводил денежки в заграничные офшоры, была его жена - Жанна Буллок. Миловидная блондинка с американским гражданством успела выехать в США. А Штаты преступников России не выдают...

ГРИН-КАРТА В ПРИДАЧУ

Фамилия Жанны при рождении - Самойлик. Родилась в 1967 году в небольшом белорусском городке Кобрин. Потом семья переехала в соседний Пинск. Там Жанна окончила школу. Там же впервые вышла замуж, взяв фамилию мужа-военного - Булах, родила дочку Зою и спустя пару лет развелась. В 1991-м, когда рухнул Союз, Жанна как-то сумела уехать в Штаты. Перебирала овощи в магазине, няней подрабатывала. А через год перепрыгнула на новый уровень.

Во-первых, вышла замуж за американского программиста Тэда Кречмера. Считается, что брак для самой Жанны был формальным, главным было получить грин-карту. Во-вторых, устроилась переводчицей в адвокатское бюро эмигранта из Молдавии Эммануила Зельцера. Контора представляла в Америке интересы российского «Инкомбанка». И вот однажды прилетает из Москвы в США на переговоры молодой красивый вице-президент «Инкомбанка» Алексей Кузнецов. Ему едва за 30, а за плечами уже перспективный пост. Он на пять лет старше. И уже женат. Но кого это останавливало...

Булах и Кузнецов стали любовниками. Жанна бросила своего американского мужа (гражданство-то осталось при ней), а Кузнецов - свою супругу. Поженились. Начался не только семейный, но и бизнес-союз.

Жанна Буллок. Фото: instagram.com

ГОЛЛИВУДСКОЕ ИМЯ

В 1998-м «Инкомбанк» ушел в пике, у него отобрали лицензию, а спустя год в США началось связанное с ним расследование об отмывании русских денег через Bank of New York. В схеме были задействованы многие офшоры. Одна из фирм оказалась зарегистрирована на Жанну.

Булах и ее прежний босс Зельцер фигурировали в деле как подозреваемые. Bank of New York просто заплатил солидный штраф.

Чтобы избавиться от шлейфа фигурантки уголовного дела о «русской мафии», Жанна наняла известного американского пиарщика Кори Хея. Хей посоветовал подопечной в очередной раз сменить фамилию. Так славянская Bulakh трансформировалась в Bullock.

А еще Жанна по совету того же пиар-консультанта стала меценатом. Самый короткий путь в высший свет американского общества. Приемы, благотворительные аукционы, новые знакомства. Нужно отдать должное самой Жанне Михайловне: с помощью репетиторов она подтянула светские манеры. Леди!

Взять Кузнецова должны были еще в 2008-м. Однако он неожиданно подал в отставку и отбыл за границу. Кто-то его предупредил. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ОФШОРЫ, ОФШОРЫ

И тут (в 2000 году) бывшего банкира Алексея Кузнецова приглашают на госслужбу - министром финансов Московской области. Вслед за мужем в Россию устремляется и верная жена Жанна.

Буллок с ходу открыла в России девелоперскую компанию «РИГруп», которая начала выкупать по доступным ценам лакомые куски подмосковной земли и строить на них объекты под продажу. Но основные денежки потекут в семью с других проектов.

Схема будущей аферы на 14 млрд рублей теперь всем понятна. В следствии объясняют: например, Кузнецов с Буллок знали, что подмосковное правительство собирается компенсировать из бюджета долги муниципалитетов управляющим компаниям за ЖКХ. Проект осуществлялся через «Мос-облинвест».

- Сделали так, чтобы гендиректором в организации стал их человек, - рассказал нам старший следователь по особо важным делам при председателе СК России (в отставке) Александр Филин. - Чтобы дальше проводить похищенные деньги, им нужен был банк. Для этого они протолкнули своих людей в Московский залоговый банк. Коммунальные долги муниципалитетов через подставные фирмы уходили в нужный банк и выводились в офшоры. Это были и счета, открытые на имя Буллок, и счета ее организаций в Швейцарии, Франции, на Кипре.

«МНОГО ХОДОВ ВПЕРЕД»

- На выведенные из России деньги покупалась недвижимость в России и за границей (два отеля в Куршевеле, рестораны в Лондоне. - Ред.), машины, ювелирные украшения, - говорит Филин.

Кузнецов начал скупать антиквариат, картины. Стены большой квартиры на Остоженке покрылись шедеврами Васнецова, Сурикова, Маковского, Левитана, Бурлюка... Арт-дилеры рассказывают, что сам экс-министр в искусстве ни бельмеса не понимал, переплачивая в десятки раз.

Жанна живет на две страны и в 2007-м с помощью пиарщика Хея входит в попечительский совет фонда Соломона Гуггенхейма (курирует галереи и выставки по всему миру).

Завершилась длившаяся почти 10 лет эпопея с уголовным делом бывшего министра финансов Подмосковья Алексея КузнецоваФото: Агентство городских новостей "Москва"

В 2008-м министр закатывает свадьбу для приемной дочери Зои (от первого брака Жанны с Булахом). На торжества в усадьбе «Архангельское», по слухам, семья спускает 5 млн долларов. Избранником Зои становится сын американского банкира Тоусон Реммель. Но скоро запахло жареным. Схемами по выводу денег в офшоры заинтересовались следователи. Кузнецов увольняется из облминистерства и бежит с женой за границу. Оба становятся фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

У Кузнецова с Буллок общая дочь Евгения, но через несколько лет пара расходится. Жанна продолжает зажигать в США. В 2014-м подручные Буллок пытаются переправить морем через Питер собранную на ворованные деньги коллекцию. Таможня находит в ангаре больше сотни картин, старинную мебель, иконы, редкие книги. Некоторые работы отправили на экспертизу, и тут выяснилось: почти каждая третья - подделка. По слухам, бывший чиновник спустил на это собрание под 1 млрд рублей, переплачивая за фальшивки.

«Старик» кисти самого Сурикова. Но подлинность картины еще предстоит установитьФото: Агентство городских новостей "Москва"

- Не удивлюсь, если Жанна была в доле с обманувшими Кузнецова арт-дилерами и часть заплаченных им денег вывела на свои счета, - заявил «КП» один из бывших сотрудников подмосковного правительства. - Эта женщина считает на много ходов вперед и не упустит своей выгоды.

В этом году часть коллекции Кузнецова передали в музей «Новый Иерусалим». Фото: Игорь ИВАНКО/АГН «Москва»

ЧТО В ИТОГЕ

Заочный приговор и новый муж

- Мы отправили около 30 ходатайств - Кипр, Швейцария, США, - вспоминает следователь Филин. - Разъясняли движение денег, прикладывали копии документов. На эти деньги приобретались те же гостиницы в Куршевеле, оплачивались дорогие украшения, которые Кузнецов дарил жене...

В 2018 году Басманный суд Москвы приговорил Жанну Буллок к 11 годам колонии. Заочно. Штаты преступницу не выдают. Предприимчивой женщине еще и удалось сохранить на счетах денежки, которые когда-то утекли из России в офшоры. И приумножить. Десятки миллионов долларов она успешно вкладывала в свою строительную компанию, которая широко развернулась в элитных районах Манхэттена. И да, теперь у нее новый муж. Американский бизнесмен.

За похождениями Жанны Буллок остается следить по заметкам в американских СМИ (там ее называют самой известной русской светской львицей) и Инстаграму пиарщика Кори Хея, снимающего клиентку на фото и видео. Покатушки на лимузинах, выставки и прочие светские мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/727053" frameborder="0"></iframe> Картины из коллекции экс-министра Кузнецова передали подмосковным музеям.Александр РОГОЗА

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