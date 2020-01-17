2020-01-17T22:24:01+03:00
Политика

Поправки в Конституцию: А может, не торопиться с реформой власти?

Наш колумнист размышляет о том, почему вопрос с перераспределением власти нужно решать особенно аккуратно
Сергей ТИТОВ
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Предложение Путина поделиться президентской властью с парламентом появилось не на ровном местеПредложение Путина поделиться президентской властью с парламентом появилось не на ровном местеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предложение Путина поделиться президентской властью с парламентом появилось не на ровном месте. За четверть века страна принципиально изменилась, и октябрь 1993 года с его стрельбой из танков по парламенту сегодня кажется невозможным фантастическим эпизодом. Хотя, как ни парадоксально, многие действующие лица в Госдуме остались теми же самыми - от Зюганова до Жириновского.

Вряд ли у кого есть фантазии, что при президенте с авторитетом Путина возможны хоть какие-то противостояния ветвей власти.

Но вот что будет потом? Какой президент придет? Риск получить на ровном месте потрясения остается. И при всей ценности демократических перемен стабильность в обществе гораздо важнее.

Собственно, кому предполагается добавить полномочий? Как минимум две из четырех нынешних парламентских фракций уже много лет живут чистым популизмом. Одни десятилетиями обещают неизбежность пролетарского реванша (выставляя в президенты капиталиста-миллиардера). Другие неизменно выступают за все хорошее против всего плохого, но ни за что конкретно. И это их надо допустить к дележу портфелей, им следует позволить назначать премьера, вице-премьеров, министров?

Не слишком ли мы сегодня пришпориваем политических коней?

Может, все же обсуждаемые изменения Конституции по делегированию полномочий нуждаются в обкатке, испытательном сроке? Нужно дать возможность самой политической практике показать - как они скажутся на реальной жизни. И для перевода на новый порядок разделения властей нужен переходный период как минимум в несколько лет. С возможностью коррекции или аккуратной трансформации. С тем, чтобы новая система в полную силу заработала уже после 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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