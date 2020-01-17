Подмосковный сыровар Олег Сирота: "Такого бардака, как в Германии, я в России не видел!»

Немецкие чиновники сорвали планы фермера из Московской области представить свои сыры на знаменитой международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая открылась в эту пятницу в Берлине

После того, как партия сыра из Подмосковья со всеми соответствующими документами была доставлена в Германию, она неожиданно застряла на таможне. После учиненного скандала сыр все-таки выдали, но почему-то - только его часть и с требованием ни в коем случае не угощать им посетителей выставки. Хотя он прошел все немецкие проверки.

Сыр все-таки выдали, но почему-то - только его часть и с требованием ни в коем случае не угощать им посетителей выставкиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Казалось бы, ничто не предвещало беды. Документами для отправки сыров в Германию Олег начал заниматься около полугода назад: как и любая другая страна ЕС, ФРГ весьма требовательна к качеству ввозимых на их территорию продуктов. И за несколько дней до открытия «Зеленой недели» 200 килограммов сыра, оформленные по всем правилам, прибыли в Берлин. И вот тут-то и началось. Сыры без объяснения причины были заблокированы на таможне.

- Когда узнали почему, мы сначала не поверили свои ушам, - рассказал Сирота «Комсомолке». - Оказалось, что ветеринарно-санитарные службы «передовой» ФРГ только-только переходят на электронный документооборот, и система попросту отказалась принимать выданные нам бумажные документы. За этот сбой никто и не подумал извиниться. Это натуральный чиновничий бардак, которого я в России не встречал! Прикрываясь своим пресловутым «орднунгом» (порядком) их чиновники делали все, чтобы ничего не делать и максимально усложнить нам жизнь.

Олегу Сироте вернули сыры, но почему-то только 18 из 30 привезенных головокФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Именно поэтому в первый день работы выставки сыры Олега Сироты, как он обещал своим немецким друзьям, так и не появились на «Зеленой неделе». После вмешательства ряда российских сельхозчиновников неповоротливая немецкая машина вроде как заработала и вскоре Сироте пообещали отпустить сыры из немецкого плена. Но к вечеру абсурд «гостеприимства» лишь усилился: Олегу Сироте вернули, наконец, сыры, но почему-то только 18 из 30 привезенных головок. И то - с требованием лишь демонстрировать их посетителям через стеклянные колпаки, и ни в коем случае не угощать и не продавать!

- То есть, с одной стороны, они признали, что мы выполнили их требования (если уж уничтожают, то уничтожают всю партию), с другой - конфисковали эти же сыры, - недоумевает Олег Сирота. - То система у них не работает, то бумажки они какие-то поменяли, а еще говорят, что у нас бардак...

За несколько дней до открытия «Зеленой недели» 200 килограммов сыра, оформленные по всем правилам, прибыли в БерлинФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Но это далеко не все козни, которые вдруг устроили российским сельхозпроизводителям власти Германии.

Павильон России (который она делит с Узбекистаном) в этот день неожиданно закрыли на полтора часа, выгнав всех из него. Сначала немцы уверяли, что сработала пожарная сигнализация, но когда аграрии вернулись на свои места, обнаружилось: пока их не было, по прилавкам россиян прошлись ветеринарно-санитарные врачи, которые забрали с собой неугодные им продукты, включая подмосковную колбасу, калининградские консервы и бурятскую рыбу. Павильоны других стран никто трогать и не вздумал. Впрочем, у российских аграриев, представляющих нашу страну в Берлине, есть немало вопросов и к отечественным сельхозчиновникам, отвечавшим за подготовку России к ярмарке. По их мнению, они дали формальный повод немцам придраться к их продуктам.

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