Интеллигенция меняется, чиновники — пока не хотят

БУНТАРИ И САТРАПЫ — НА ОДНИХ НАРАХ

Вечная русская двойственность: равнодушная, жестокая, вороватая бюрократия — и бездумная, наивная, разрушительная интеллигенция.

Два раза за сто лет это напряжение — хотя и не только оно, разумеется, - сносило Россию в пропасть.

В 1917 году как будто бы осуществившая все свои мечты «общественность» не смогла продержаться у власти больше нескольких месяцев. После чего эти милые, благородные, хорошо образованные люди — кадетские и эсеровские министры — обнаружили себя в одних тюремных камерах Петропавловской крепости и «Крестов» с теми самыми «царскими сатрапами», которых они так презирали, и с которыми они так страстно боролись. Некоторые, кстати, даже подружились.

События 1991 года — спасибо прогрессу — были заметно гуманнее, но от того не менее самоубийственными для общества и нации. И опять то же самое: советская интеллигенция, воевавшая с «отжившим строем» на митингах, защищавшая Белый дом и активно занимавшаяся тогдашними выборами, партиями, газетами - быстро обнаружила себя жертвой хаоса, нищеты и социального распада. Ну а лидеры Верховного Совета 1993 года — точно так же отправились в тюремные камеры, как и лидеры ГКЧП за два года до них, повторив судьбу царских и «временных» министров.

1993 год. Сдавшиеся мятежники покидают Белый дом. Фото Олега Власова /ИТАР-ТАСС/

Заходим на третий круг?

Надеюсь, что все-таки не заходим.

Русское общество изменилось.

Тот размах нигилизма и тотальной враждебности, что был характерен для образованного мира начала и конца ХХ века, - явно стал поскромнее.

Конечно, мы по-прежнему видим старые знакомые типажи: непримиримые студенты из Высшей школы экономики, вооруженные модными людоедскими идеями (теперь это либертарианство), всевозможные «ветераны революции», старые и новые эмигранты, следящие за мировыми протестными модами, ну и просто кем-то оскорбленные или недооцененные люди, которые восприняли ту или иную проблему (часто — реальную, кстати) как основание для бешеной ненависти и полного отрицания всего вокруг.

Все это осталось.

Но есть и другое.

ДРУГИЕ РУССКИЕ

В ХХI веке в России — может, впервые, - возник сколько-нибудь большой слой образованных людей, которые не относятся к государству как к абсолютному злу, не исповедуют радикального нигилизма и пылкого «западничества» в самом убогом и нелепом его виде, словом, любят родину.

Лучший пример тому — 2014 год.

Либеральная интеллигенция очень хотела бы представить тогдашние события как аналог советского 1968 года, как «черные дни», когда «танки в Праге» - и надо «выйти на площадь».

Но оказалось, что все эти заклинания из прошлого работают только для узкого круга антирусских фанатиков.

И что есть — другое мнение.

Март 2014 года, участники митинга в Севастополе, посвященного историческим решениям Верховного Совета Крыма и Городского Совета Севастополя о вхождении в состав России.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мнение тех, кто безусловно оказался на стороне Крыма, а потом критиковал нашу власть не за то, что она вообще вмешалась в украинские события, а — за то, что она сделала это недостаточно последовательно и решительно.

Тут важно повторить, что речь идет не о поддакивании со стороны каких-то зависимых от государства массовок, а — о сознательной и добровольной позиции части русской интеллигенции.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ЕЛЬЦИНА

Так получается и по другим поводам.

Тридцать лет назад наше общество было больно культом Ельцина.

Посмотришь сейчас на те записи — ничего не понять.

Ельцин на тогдашних митингах произносит абстрактные и косноязычные речи, обещает всем все, но ничего конкретного и осмысленного, словом, производит впечатление самодовольного и недалекого начальника, но — ведь обожали его. Практически на руках носили. Что из этого получилось — мы помним.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫШЛО У НАВАЛЬНОГО

Ну а что теперь?

Навальный в эти прошедшие десять лет — очень хотел стать новым Ельциным.

Очень хотел возглавить разъяренную «режимом» толпу и... Ну, далее по ситуации.

Но ничего не получилось.

Взрослые, трезвые люди, поначалу заинтересованные новым человеком в политике, быстро стали задавать ему разные неприятные вопросы.

И уже скоро выяснилось, что Навальному пришлось ограничиться ролью лидера подростковой секты — потому что только подростки способны быть самой наивной и лояльной толпой, не имеющей ни сомнений, ни опыта.

Политик Алексей Навальный.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иными словами, тот фокус, что был показан сто лет назад и тридцать лет назад, - сейчас уже не выходит, поскольку аудитория изменилась. Она повзрослела, протрезвела и не ждет фокусов.

Но чего-то она все-таки ждет.

«СИСТЕМА» САМА ПРОВОЦИРУЕТ РЕВОЛЮЦИЮ

И тут мы переходим от хороших новостей — к не очень хорошим.

Конечно, общество теперь другое.

Но чиновники, сама наша «система» - она-то стала другой?

Она перестала провоцировать революцию попытками отобрать у людей каждую лишнюю копейку?

Она перестала сокращать учителей и врачей? Стала строить бесплатные дороги, а не одни только платные?

Занялась ли созданием собственных технологий хотя бы для сырьевой экономики?

Создала ли железную зависимость между разгульным образом жизни чиновника — и тюрьмой?

На все эти вопросы приходится дать отрицательный ответ.

ГОСУДАРСТВО, ОТСТАВШЕЕ ОТ ЛЮДЕЙ

И, пока это так, пока государство отстает от общества и постоянно дает ему все новые и новые поводы для серьезного, а не игрушечно-подросткового недовольства, - никакие перемены в сознании культурной публики не дают гарантии, что мы спасены от революций и катастроф.

Мы-то патриоты, - хочется сказать чиновникам.

А вы?