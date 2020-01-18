2020-01-18T02:50:24+03:00
Звезды

«Попа в сереньком костюме - это бомба»: Собчак на Мальдивах затмила Глюкозу в купальнике

Телеведущая и певица отдыхают на одном курорте [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Собчак (справа) и Наталья Ионова (слева) отдыхают вместе с дизайнером Яной Расковаловой )в центре). Фото: Инстаграм.Ксения Собчак (справа) и Наталья Ионова (слева) отдыхают вместе с дизайнером Яной Расковаловой )в центре). Фото: Инстаграм.
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У Ксении Собчак продолжаются затяжные новогодние каникулы: отдохнув в Альпах на горнолыжном курорте Куршевель, телеведущая продолжила отпуск на Мальдивах. Певица Глюкоза тоже решила продлить себе отдых. Сначала она вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым и двумя дочками загорала на Маврикии. Затем Наталья Ионова отправилась в ЮАР – полюбоваться на пингвинов на пляже Кейптауна. И вот теперь исполнительница хита «Танцуй Россия» оказалась на одном острове с Собчак. Певица и телеведущая отдыхают в одном и том же мальдивском отеле – фешенебельном и очень дорогом.

Глюкоза похвасталась красивым купальником...

Глюкоза похвасталась красивым купальником...

На отдыхе приятельницы купаются, загорают и любуются мальдивскими красотами. Отправившись на прогулку, Ксения решила снять на видео Глюкозу в купальнике. Та выглядела действительно эффектно: певица нарядилась в синий купальник, высоко вырезанный по бедрам. Фасон в стиле 90-х позволил Наталье похвастаться безупречной фигурой и шикарными ягодицами.

...и сногсшибательной "пятой точкой". Фото: кадр видео.

...и сногсшибательной "пятой точкой". Фото: кадр видео.

- Тебя можно снимать со всех сторон? – спросила Собчак Глюкозу с нотками легкой зависти. – Ну, прямо красота!

Наталья покрутилась перед камерой, прекрасно зная, что она выглядит сногсшибательно. Сама Ксения в этот момент тоже была в купальнике. Но, в отличие от Ионовой, демонстрировать фигуру не стала и предпочла закутать бедра в полотенце.

Собчак снимает Глюкозу в купальнике на Мальдивах.

Впрочем, позже Собчак в долгу не осталась. Подруги отправились на урок йоги. Пока Ксения под присмотром инструктора делала стойку на руках, Глюкоза фотографировала ее и снимала на видео. Ксения, одетая в серый костюм, демонстрировала чудеса гибкости, а заодно – упругую и округлую «пятую точку».

- Йожимся и зожимся - я в стойке, - сообщила телеведущая.

- Не знаю чья, не видно, но попа в сереньком костюме - это бомба, очень красивое тело, - написала в комментариях одна из подписчиц Собчак. К дискуссии тут же подключились и другие фолловеры, решившие, что дело, конечно, во многом в законе гравитации, но в целом похвалившие фигуру 38-летней Ксении.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Йожимся и зожимся -я в стойке,а Яна уже после нее))) в @discoversoneva #sonevafushi #nofilter photo by @glukozamusic
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Вместе с Ксенией на Мальдивах отдыхает ее муж Константин Богомолов и трехлетний сын Платон. Судя по видеороликам, которые выкладывает Ксения, режиссеру на экзотических островах нравится гораздо больше, чем в заснеженном Куршевеле. В Альпах Собчак заставляла его учиться кататься на горных лыжах. На Мальдивах же он предается блаженному ничегонеделанию.

Константин уже явно привык к жизни на широкую ногу, к которой его приучает жена. Вряд ли раньше на свои доходы режиссера (хоть и очень успешного) он мог позволить себе такие фешенебельные отели, в которых он сейчас живет вместе с Ксенией.

"Попа в сереньком костюме - это бомба": Собчак занимается йогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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