Аэрофлот переводит международные рейсы в новый терминал С, открывшийся в Шереметьево

Международные рейсы Аэрофлота начнут летать из нового терминала С, открывшегося в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания будет переводить их поэтапно: с 17 января в терминале С начали обслуживаться три направления – полеты в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.

Планируется, что к середине июня 2020 года Аэрофлот переведет в терминал С основную часть зарубежных рейсов. С октября этого года из него будут летать 268 международных рейсов авиаперевозчика. Перевод осуществляет специально созданная совместная рабочая группа Аэрофлота и аэропорта Шереметьево.

Терминал С открылся 17 января после масштабной реконструкции. Он вошел в состав северного терминального комплекса и интегрируется с открывшимся ранее терминалом В, куда Аэрофлот перевел свои внутренние рейсы.

Первым новый терминал С принял рейс Аэрофлота из Хельсинки. К июню авиакомпания переведет в него основную часть рейсов. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот».

Терминал С – это современный аэровокзальный комплекс, построенный с учетом всех новейших трендов глобального рынка авиаперевозок. На площади 127,3 тысяч кв. метров разместились 84 стойки регистрации, VIP-зал, четыре бизнес-зала, зал сна и отдыха. На третьем этаже обустроена круглосуточная бесплатная комната матери и ребенка площадью 350 кв. метров. Рядом с аэровокзальным комплексом разместился шестиуровневый паркинг на 2,5 тысячи автомобилей.

Пропускная способность терминала С – 20 миллионов пассажиров в год. Вместе с открывшейся в сентябре 2019 года третьей взлетно-посадочной полосой аэропорта Шереметьево он создает качественно новые возможности для работы Аэрофлота и для обслуживания пассажиров авиакомпании.

Терминал С вошел в состав северного терминального комплекса и интегрируется с уже введенным в эксплуатацию терминалом В. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот».

Напомним, Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Недавно российского авиаперевозчика признали самой пунктуальной авиакомпанией мира: Аэрофлот возглавил первую строчку международного рейтинга On-Time Performance Review. Этот рейтинг ежегодно составляет агентство Cirium – глобальный поставщик аналитики в индустрии путешествий. В 2019 году 86,68% рейсов Аэрофлота были выполнены строго по расписанию. Исследовав более 100 тысяч ежедневных международных рейсов, зарубежные аналитики присудили Аэрофлоту первое место за точность. Аэрофлот также стал самым пунктуальным среди европейских авиакомпаний.

Это же исследование Cirium определило и самый пунктуальный аэропорт мира - им стал Шереметьево. Званием самой пунктуальной воздушной гавани планеты он так же в немалой степени обязан «Аэрофлоту», для которого «Шереметьево» является базовым аэропортом.