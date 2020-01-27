В Казани принимать пустые бутылки и банки на переработку будут автоматы

В столице Татарстана до конца января установят первые фандоматы - автоматы по приему тары, которые взамен сданных пластиковых бутылок будут выдавать деньги. Фандоматы распознают тысячи видов алюминиевой и ПЭТ тары ёмкостью от 250 мл до 1 литра.

В ходе пилотного проекта планируется поставить 20 фандоматов, которых будет достаточно, чтобы за год собрать и отправить на переработку 12 млн бутылок и банок. Это около 600 тонн пластика и алюминия, которые можно переработать в новые товары.

Со временем власти Казани намерены расширить парк фандоматов 3 тысяч. Все аппараты по сбору тары будут российского производства и сборки.

Отметим, что такие автоматы нашли широкое применение за рубежом и работают по принципу залога — при покупке ёмкости с напитком в стоимость добавляется некоторая сумма, при сдаче тары в автомат выдается чек, который можно обналичить тут же в магазине, где установлен фандомат.

На улицах Москвы первые 300 фандоматов появились в 2004 году. К 2007 году их число возросло до полутора тысяч. В 2011 году фандоматы с улиц Москвы были демонтированы в связи с банкротством оператора. Вместо них местами были установлены комбинированные «Фандомат-Терминалы».