2020-01-20T15:06:54+03:00
История современности

«Рейтинг предательства» в годы Второй Мировой войны обрел свои конкретные цифры

Теперь на очереди – «Индекс Сопротивления»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Латышская дивизия добровольцев СС, Рига, 1943 г.Латышская дивизия добровольцев СС, Рига, 1943 г.Фото: wikimedia.org
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В понедельник в МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол на тему «Общая трагедия: блокада, Холокост и другие преступления нацистов». Мероприятие планировалось давно, к юбилейной годовщине освобождения Освенцима (Аушвица), но получилось так, что состоялось в преддверии открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором 23 января примет участие Президент РФ Владимир Путин. Круглый стол собрал, наверное, самых авторитетных специалистов общественных организаций, изучающих нацистские преступления до и во время Второй Мировой войны - сопредседателя Центра и Фонда «Холокост», профессора РГГУ Илью Альтмана, директора Фонда «Историческая память» Александра Дюкова, ведущих сотрудников Института российской истории РАН и других.

Фонд «Историческая память» совместно с Центром и Фондом «Холокост» представили новый сборник «Общая трагедия. Блокада. Холокост», публикации в котором основаны на изучении фактических материалов. Кроме того, Александр Дюков проинформировал о фактически завершенном исследовании, о котором впервые более-менее подробно было рассказано в редакции «Комсомольской правды» - речь тогда шла о так называемом «Индексе коллаборации», получившем более простое, «народное» название «Индекс предательства». Почему вопрос о степени коллаборационизма во время Второй Мировой так важен? Все очень просто – они не просто помогали нацистам, но и сами совершали аналогичные преступления, в том числе, и в отношении местного населения.

- Нацисты не информировали о своих планах местных националистов. Вместо этого они активно использовали их в качестве исполнителей массовых убийств, в первую очередь — убийств евреев. Сформированные из националистов подразделения вспомогательной полиции стали ударной силой при проведении массовых экзекуций и карательных операций, - подтверждает Александр Дюков. - Участие националистов в Холокосте приняло огромные масштабы. Один из первых массовых расстрелов еврейских детей — в Белой Церкви под Киевом — осуществлялся украинскими полицейскими, а воспоминания выживших 220 местечек Литвы вообще не упоминают об участии немцев в уничтожении евреев — оно проводилось руками литовской полиции.

- Убийством евреев дело не ограничивалось. Сформированные из прибалтийских и украинских националистов подразделения вспомогательной полиции отметились в масштабных карательных операциях против мирного населения России и Белоруссии, охраняли концлагеря от Ленинградской области на севере до Сталинградской на юге, участвовали в боях против Красной Армии на фронте, - продолжает Дюков. - Прибалтийские коллаборационистские формирования приняли участие в блокаде Ленинграда и оккупированной Ленинградской области, обрекая на мучительную голодную смерть сотни тысяч невинных людей. Эпизодическое участие в блокаде Ленинграда латышские «добровольцы» принимали уже с начала 1942 г., а с лета 1943 г. в блокаде принимала участие латышская добровольческая бригада СС.

И заключает: «Участие коллаборационистов и в Холокосте, и в блокаде, и в карательных операциях против мирного населения свидетельствует об общности этих явлений. На различных направлениях нацистской политики геноцида исполнителями работали одни и те же люди».

Эксперты посчитали количество предателей в странах Европы.

Эксперты посчитали количество предателей в странах Европы.

Можно говорить, какие угодно прекрасные речи, снимать кино, как герои комиксов поймали Гитлера и посадили его в клетку, придумывать какие угодно мифы и легенды, но против цифр, как говорится, не попрешь. Стоит особо отметить, что показатель СССР был бы, наверное, существенно ниже, если бы вычленить отдельно Украину, в частности, ее западную часть, но исследователи не стали уходить в настолько глубокую детализацию. Можно еще и вспомнить, что в относительно лояльной к Гитлеру Европе нацисты проводили не такую жесткую по отношению к местному населению, и люди, не будучи поставлены в жесткие условия между жизнью и смертью продолжали обычную обывательскую жизнь, не выбирая, идти в услужение, даже в качестве вооруженных пособников или стать партизанами и подпольщиками. Кроме того, одним лишь вышеназванным индексом история о том, как в разных странах Европы была воспринята гитлеровская оккупация, не исчерпывается. Сейчас исследователи фонда «Историческая память» работают над «Индексом Сопротивления».

И только после окончания этой работы обобщенный «Индекс коллаборации и сопротивления» даст реальную картину того, в каких странах население не просто подчинилось Гитлеру, а и поддерживало его, а где народ встал на путь борьбы с главной человеконенавистнической чумой прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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