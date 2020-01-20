В Москве с 17 февраля расширят зону платной парковки
О расширении зоны платной парковки говорили еще в прошлом году, но список улиц окончательно утвердили лишь на днях. В него попали 80 улиц в 16 столичных районах. С нововведением столкнутся автовладельцы, проживающие, к примеру, в Митино, Внуково, Люблино и Марьиной Роще.
- В этих и других районах с 17 февраля будет введена платная парковка. Сильнее всего расширение платной зоны почувствуют жители Таганки, где платные места появятся на 27 улицах, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Московского паркинга.
Нововведения традиционно объясняют заботой о местных жителях. Многие улицы из списка расположены вблизи офисных зданий и торговых центров и из-за наплыва "чужаков" жители районов даже ночью не могут найти свободное место на парковке. Теперь у них появится возможность оформить резидентное разрешение.
Кроме того, впервые платными станут улицы за пределами МКАД ( московской кольцевой автомобильной дороги Ред.). Первооткрывателем стал район Внуково, где по новым правилам придется парковаться на семи улицах. Список районов и тарифы смотрите в таблице.
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СПРАВКА "КП"
Полный список улиц
Семеновская набережная
улица Госпитальный Вал (нечетная сторона)
2-й Боткинский проезд (от пересечения с 1-м Боткинским проездом до пересечения с улицей Бориса Петровского)
Проектируемый проезд № 1087 (четная сторона от пересечения с улицей Поликарпова до дома 23А по улице Поликарпова)
улица Бориса Петровского (от пересечения с Проектируемым проездом № 1087 до пересечения со 2-м Боткинским проездом)
улица Маршала Шапошникова (нечетная сторона)
улица Поликарпова (четная сторона от пересечения с Беговым проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 1087)
Конаковский проезд (от пересечения с Пулковской улицей до тупика Конаковского проезда в сторону уменьшения нумерации домов)
2-й Кожуховский проезд
Зиловский бульвар
Проектируемый проезд № 1221
Проектируемый проезд № 4965
Проектируемый проезд № 7024
проспект Лихачева
улица Архитектора Леонидова
улица Братьев Рябушинских
улица Лисицкого
улица Мустая Карима
улица Тюфелева Роща
улица Перерва (от пересечения с улицей Верхние Поля до пересечения с аллеей Кремлёвских Курсантов)
7-й проезд Марьиной Рощи
8-й проезд Марьиной Рощи
17-й проезд Марьиной Рощи
Шереметьевская улица (от пересечения с 8-м проездом Марьиной Рощи до пересечения с 15-м проездом Марьиной Рощи)
Проектируемый проезд № 6443
Проектируемый проезд № 6444
Проектируемый проезд № 6445
2-й проспект Новогиреева (от пересечения с Напольным проездом до пересечения с Зеленым проспектом)
3-й проспект Новогиреева (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с улицей Алексея Дикого)
5-й проспект Новогиреева (от пересечения с Саперным проездом до пересечения с улицей Алексея Дикого)
Новогиреевская улица, дом 44/28
Саперный проезд
Зеленодольская улица, дом 12
Луховицкая улица, дом 1/55
Проектируемый проезд № 5492
9-я улица Соколиной горы (от пересечения с улицей Бориса Жигулёнкова до пересечения с Окружным проездом)
10-я улица Соколиной горы (от пересечения с улицей Бориса Жигулёнкова до пересечения с 2-м Вольным переулком)
Измайловское шоссе (от пересечения с улицой Измайловский Вал до пересечения с Окружным проездом)
проспект Буденного (четная сторона от пересечения со 8-й улицей Соколиной горы до пересечения с шоссе Энтузиастов и нечетная сторона за исключением дома 21 по проспекту Буденного)
улица Бориса Жигулёнкова
улица Ибрагимова (от пересечения с Измайловским шоссе до пересечения с улицей Щербаковская)
Туристская улица, дом 6, корпус 1,2,3,4
1-я Рейсовая улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Насосной улицей)
2-я Рейсовая улица
3-я Рейсовая улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Вокзальной площадью)
Аэрофлотская улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения со Штурманской улицей)
Большая Внуковская улица
Внуковское шоссе
Советская улица
Дубравная улица (от дома 38 по Дубравной улице до дома 40 корпус 1 по Митинской улице и от дома 35 по Дубравной улице до дома 38 по Митинской улице)
Митинская улица (от дома 27 до дома 31 по Митинской улице и от дома 36 до дома 40 по Митинской улице).
ИСТОЧНИК KP.RU