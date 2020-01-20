2020-01-20T15:20:21+03:00
Общество

В Москве с 17 февраля расширят зону платной парковки

В список впервые попали улицы за МКАДом
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
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О расширении зоны платной парковки говорили еще в прошлом году, но список улиц окончательно утвердили лишь на днях. В него попали 80 улиц в 16 столичных районах. С нововведением столкнутся автовладельцы, проживающие, к примеру, в Митино, Внуково, Люблино и Марьиной Роще.

- В этих и других районах с 17 февраля будет введена платная парковка. Сильнее всего расширение платной зоны почувствуют жители Таганки, где платные места появятся на 27 улицах, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Московского паркинга.

Нововведения традиционно объясняют заботой о местных жителях. Многие улицы из списка расположены вблизи офисных зданий и торговых центров и из-за наплыва "чужаков" жители районов даже ночью не могут найти свободное место на парковке. Теперь у них появится возможность оформить резидентное разрешение.

Кроме того, впервые платными станут улицы за пределами МКАД ( московской кольцевой автомобильной дороги Ред.). Первооткрывателем стал район Внуково, где по новым правилам придется парковаться на семи улицах. Список районов и тарифы смотрите в таблице.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

2012 - год появления в Москве первых платных парковок

28,1 миллиард рублей собрали за платную парковку

80 000 - платных машиномест

1 000 - улиц, на которых есть платная парковка

СПРАВКА "КП"

Полный список улиц

Семеновская набережная

улица Госпитальный Вал (нечетная сторона)

2-й Боткинский проезд (от пересечения с 1-м Боткинским проездом до пересечения с улицей Бориса Петровского)

Проектируемый проезд № 1087 (четная сторона от пересечения с улицей Поликарпова до дома 23А по улице Поликарпова)

улица Бориса Петровского (от пересечения с Проектируемым проездом № 1087 до пересечения со 2-м Боткинским проездом)

улица Маршала Шапошникова (нечетная сторона)

улица Поликарпова (четная сторона от пересечения с Беговым проездом до пересечения с Проектируемым проездом № 1087)

Конаковский проезд (от пересечения с Пулковской улицей до тупика Конаковского проезда в сторону уменьшения нумерации домов)

2-й Кожуховский проезд

Зиловский бульвар

Проектируемый проезд № 1221

Проектируемый проезд № 4965

Проектируемый проезд № 7024

проспект Лихачева

улица Архитектора Леонидова

улица Братьев Рябушинских

улица Лисицкого

улица Мустая Карима

улица Тюфелева Роща

улица Перерва (от пересечения с улицей Верхние Поля до пересечения с аллеей Кремлёвских Курсантов)

7-й проезд Марьиной Рощи

8-й проезд Марьиной Рощи

17-й проезд Марьиной Рощи

Шереметьевская улица (от пересечения с 8-м проездом Марьиной Рощи до пересечения с 15-м проездом Марьиной Рощи)

Проектируемый проезд № 6443

Проектируемый проезд № 6444

Проектируемый проезд № 6445

2-й проспект Новогиреева (от пересечения с Напольным проездом до пересечения с Зеленым проспектом)

3-й проспект Новогиреева (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с улицей Алексея Дикого)

5-й проспект Новогиреева (от пересечения с Саперным проездом до пересечения с улицей Алексея Дикого)

Новогиреевская улица, дом 44/28

Саперный проезд

Зеленодольская улица, дом 12

Луховицкая улица, дом 1/55

Проектируемый проезд № 5492

9-я улица Соколиной горы (от пересечения с улицей Бориса Жигулёнкова до пересечения с Окружным проездом)

10-я улица Соколиной горы (от пересечения с улицей Бориса Жигулёнкова до пересечения с 2-м Вольным переулком)

Измайловское шоссе (от пересечения с улицой Измайловский Вал до пересечения с Окружным проездом)

проспект Буденного (четная сторона от пересечения со 8-й улицей Соколиной горы до пересечения с шоссе Энтузиастов и нечетная сторона за исключением дома 21 по проспекту Буденного)

улица Бориса Жигулёнкова

улица Ибрагимова (от пересечения с Измайловским шоссе до пересечения с улицей Щербаковская)

Туристская улица, дом 6, корпус 1,2,3,4

1-я Рейсовая улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Насосной улицей)

2-я Рейсовая улица

3-я Рейсовая улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Вокзальной площадью)

Аэрофлотская улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения со Штурманской улицей)

Большая Внуковская улица

Внуковское шоссе

Советская улица

Дубравная улица (от дома 38 по Дубравной улице до дома 40 корпус 1 по Митинской улице и от дома 35 по Дубравной улице до дома 38 по Митинской улице)

Митинская улица (от дома 27 до дома 31 по Митинской улице и от дома 36 до дома 40 по Митинской улице).

ИСТОЧНИК KP.RU

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