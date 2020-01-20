Дочь пресс-секретаря Владимира Путина: "Я считаю себя космополитом"

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова дала интервью русскому изданию журнала "Форбс". Ответы девушки, давно снискавшей славу в интернете, обсуждают в сети. Приводим некоторые из них.

- Я зарабатываю в Instagram, было бы глупо не монетизировать свою страницу, у меня большой охват в СМИ, причем даже в мировых - от Китая до Америки,- сказала девушка, отвечая на вопрос об источниках своих доходов.

- Года 3 или 4 назад был последний раз, когда папа дал мне деньги - 30 тысяч. Я сказала – пап, можешь, пожалуйста, дать чуть побольше, 35. Он говорит – тебе не стыдно, вообще, у отца деньги просить? Тебе сейчас 18 будет. И, как только мне исполнилось 18, мне просто перестали давать деньги. Меня очень строго в этом плане воспитали. Я даже сейчас не представляю, как бы я подошла и попросила денег у родителей. Мне сейчас уже 22 года почти.

Магистрантка МГИМО три года отучилась во Франции и успела постажироваться в Европарламенте. Больше всего Лизе Песковой интересна политическая обстановка в разных странах, поэтому она высказала свое мнение о французских протестах .

– К санкционированным мирным митингам, как к выражению своей точки зрения, я отношусь положительно. Но к анархии, вандализму и беспределу, который происходил во Франции, я, естественно, отношусь негативно, и по-моему это абсолютно логично.

Митинги в России и во Франции сравнить нельзя. У французов требования изначально были экономическими. В то время как в России эти требования были политическими. С идеологической точки зрения, русские митингующие – это либералы. Во Франции – это консерваторы... Я считаю себя космополитом, человеком мира, и если я что-то хочу делать, то я делаю это не для какой-то страны, а для людей в целом. У меня нет какой-то любимой страны. Я каждое место люблю по-своему.

Возвращаясь к митингам: во Франции жгли машины, вообще, мирных митингующих, как в Москве, в Европе, наверное, просто нет. В Москве было много подростков, которые в политике абсолютно не разбираются, которые насмотрелись каких-то ютьюб-каналов, вышли на митинг ради лайков. Спроси там, у пятнадцатилетнего мальчика – а почему ты за такого-то оппозиционера? Он просто не сможет ответить на твой вопрос... В России люди стремятся принять участие во власти. В то время, как во Франции все хотят просто разрушать.

- И другим основным отличием является то, что во Франции беспредел идет от самих митингующих, - полагает Елизавета Пескова. - По сути, любой, кто надел желтый жилет, может им считаться. А в России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов. Это основное отличие.

Сама я не пойду ни на какой митинг до тех пор, пока я не буду четко знать, что я сама могу предложить. Я считаю, что человек, который хочет что-то поменять, должен, в первую очередь, начать с себя. Я считаю, что если ты выходишь, у тебя должен быть в голове хотя бы какой-то примерный план действий.