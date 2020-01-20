Юбилей Великой Победы отметят в Париже уникальной выставкой

В год 75-летия Великой Победы Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Париже представит в раках общей программы Росструдничества не менее 10 документальных выставок, проведет конференции и киносеансы по данной теме.

«Президент России Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2019 года в рамках приближающегося юбилея у нас уже прошло немало военно-мемориальных мероприятий: мы отмечали 75-летие снятие блокады Ленинграда, 75-летие освобождения Европы Красной армией, проводили российско-французские встречи экспертов против интерпретации истории Второй мировой войны.

В наступившем году одной из наиболее важных и знаковых станет интерактивная документальная выставка, которая называется «Путь к Победе: советские евреи во Второй мировой войне», которая откроется в стенах РЦНК 30 января и будет работать до 10 апреля. Ранее этот проект уже был показан в московском Музее Победы на Поклонной горе. Теперь экспозиция впервые будет доступна в Европе. После Франции она будет перевезена в Германию, а затем в Израиль.

Собранные в ней материалы - результат серьезной совместной работы, осуществленной Россотрудничеством совместно с американским фондом Blavatnik Archive, который занимается исследованием истории еврейства. Специалистами фонда собрано и отцифровано огромное количество документов - дневников, писем, фотографий, в разных странах мира записаны интервью с ветеранами.

Главная особенность экспозиции - личные видеорассказы и воспоминания ветеранов Великой Отечественной, которые будут показываться на интерактивных экранах. То есть от первого лица будут представлены малоизвестные факты из жизни красноармейцев, сражавшихся с фашизмом на фронтах и в партизанских отрядах.

Открытие выставки состоится практически сразу же после начала работы Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле 23-24 января и будет посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. В форуме примет участие президент РФ Владимир Путин и руководители других государств», - сообщил «КП» директор парижского РЦНК Константин Волков.

Фонд Blavatnik Archive создан сэром Леонардом Блаватником – американо-британским бизнесменом, одним из самых богатейших людей мира, эмигрировавшим из СССР в 1978 году.