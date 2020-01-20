Музеи, фабричные цеха и робостанция: Сиротам по всей России помогут сходить на бесплатные экскурсии

Парки профессий, экскурсии за "закрытые двери" заводов и фабрик, музеи, контактные зоопарки - куда только не водят сегодня родители своих детей, чтобы заинтересовать в учебе и расширить кругозор. Но есть ребята, которым куда тяжелее познать окружающий мир.

- По оценкам специалистов, в России более 200 тысяч детей живут в детских домах, социально-реабилитационных центрах, замещающих и малообеспеченных семьях. Только 1% детей из детских домов поступает в ВУЗы, несмотря на то, что государство дает им льготы на поступление, выделяет специальные квоты. Схожая ситуация и у детей из малообеспеченных семей - там образование зачастую не является приоритетом. По мнению психологов, у таких детей низкая мотивация к учебе из-за нестабильной жизненной ситуации и высокого уровня стресса , - так говорят волонтеры движения «ДаДобро».

Чтобы исправить ситуацию, здесь придумали акцию «Сила знаний». В этом году она пройдет 24 января, в Международный день Образования по версии ООН.

Провести ее помогут семь десятков компаний со всей страны - представители крупного, среднего и малого туристического бизнеса объединились, чтобы подарить будущее детям. Они организуют бесплатные экскурсии для ребят малообеспеченных семей, детских домов и социально-реабилитационных центров.

Таким образом организаторы хотят мотивировать детскую любознательность и тягу к знаниям, показать, как важна и интересна может быть учеба.

В Москве акцию поддержал Департамент труда и соцзащиты населения. Благодаря ему на экскурсии также попадут дети с ограниченными возможностями здоровья из школ-интернатов. А все мероприятия акции будут адаптированы под нужды «особенных» детей - в зданиях предусмотрены пандусы, комнаты отдыха, группы будут сопровождать гиды-сурдопереводчики.

В столице ребята сходят сразу на несколько экскурсий. На косметической фабрике «Свобода» они своими глазами увидят настоящее производство и проследят весь путь создания продуктов красоты. В тематическом парке профессиональной ориентации «Город мастеров» дети и сами попробуют себя в настоящих профессиях.

Во время экскурсии на двухэтажных автобусах от «Сити Сайтсиинг Москоу» и поездки по Москве-реке от «Флотилии Рэдиссон» школьники увидят все основные достопримечательности столицы. А на «Робостанции» познакомятся с «терапевтическим» роботом Пако, увидят первый в России робо-аквариум, послушают музыку робота-битбоксера и попробуют лимонад от робота-бармена.

Январь - Сила знаний.На выставке "Робостанция" собраны самые крутые роботы со всего мира - робот-художник, роботы-музыканты, баскетболист, и многие другие. Некоторые люди говорят, что скоро вообще все профессии заменят роботы. Но есть кое-что, что заменить невозможно

Всего акция одновременно пройдет в 55 городах России: ребята побывают в дельфинариях и сафари-парках, театрах, музеях и квестах.

- Мы — профессионалы турбизнеса — можем конкурировать друг с другом в различных сегментах туристического рынка, но когда дело касается общечеловеческих ценностей, то от Калининграда до Владивостока мы способны объединиться все вместе на принципах добра и справедливости, - уверен предприниматель, основатель волонтерского движения «ДаДобро» Андрей Игнатьев.

- В турбизнесе давно существуют традиции благотворительности. Но наше соглашение с «ДаДобро» открывает новые горизонты и масштабы этой благородной работы форматах удобных для бизнеса и привлекательных для детишек, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной жизненной ситуации. Вместе мы сможем сделать гораздо больше, - соглашается президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько.