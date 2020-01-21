5 невероятных археологических открытий года в России: Донские амазонки, брянские мамонты и беломорские кораблекрушения

Троя давно раскопана, египетские мумии лежат в музеях, по древнегреческим храмам гуляют миллионы туристов… Думаете, археологам XXI века и открывать уже нечего? Разумеется, это не так. Археологические экспедиции продолжают находить древние города и святилища, артефакты и драгоценности. Используя к тому же спутники, ДНК-анализ, 3D-моделирование, нейтронную томографию и другие современные методы.

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЖИТЕЛИ АЛТАЯ В ТИБЕТЕ

Где: пещера Байшия в Тибете (Китай).

Когда: 160 тысяч лет назад.

Сенсацией мирового уровня и одним из главных археологических открытий года по версии журнала Archaeology стало исследование китайских ученых. Находка сама по себе не новая. В Тибете, на высоте больше 3 километров, буддийский монах обнаружил в пещере человеческую челюсть еще 40 лет назад. Серьёзные исследования в университете Ланьчжоу начались в 2010 году. И оказалось, что челюсть может если не перевернуть историю происхождения человеческого вида, то вписать в неё новые страницы.

Принадлежала она так называемому денисовскому человеку, Homo denisovensis - первобытному виду людей, которые жили на Земле одновременно с неандертальцами и предками современного человека. До сих пор ученым были известны лишь останки нескольких представителей этого вида из Денисовой пещеры в Солонешенском районе республики Алтай. От нее до пещеры Байшия - больше 3 тысяч км.

Да и останков на Алтае сохранилось всего ничего: зубы, мелкие кости. Первые фрагменты черепа нашли лишь весной 2019 года. Так что все, что мы знаем о денисовцах, - только благодаря генетике. Ученые анализируют ДНК обитателей Денисовой пещеры, сравнивают с генами неандертальцев и современных жителей Земли (генетическое сходство с денисовцами нашли у многих народов Азии) и палеопротеомике (анализу белковых молекул).

Так вот: челюсть из Тибета принадлежит именно этому виду первобытных людей. Первый денисовец не из Денисовой пещеры! И первое реальное доказательство, что люди этого вида обитали не только на Алтае. Тибетский денисовец жил 160 тысяч лет назад.

Кстати, ученые предполагают, что современные жители Тибета именно от денисовского человека унаследовали мутации в ДНК, помогающие им жить на высокогорье, при дефиците кислорода.

В самой Денисовой пещере ученых Института археологии и этнографии Сибирского отделения Академии наук в 2019 году тоже ждала впечатляющая находка. Статуэтка пещерного льва, сделанная первобытным скульптором из бивня мамонта 45 тысяч лет назад.

СВЯТИЛИЩЕ ИЗ КОСТЕЙ МАМОНТА

Где: палеолитическая стоянка Хотылево-2 примерно в 25 км от Брянска.

Когда: 23 тысячи лет назад.

Первобытная стоянка Хотылево-2 на берегу реки Десны не впервые удивляет ученых. В 2017 году там нашли "палеолитическую Венеру" - миниатюрную 5-сантиметровую статуэтка женщины, явно связанную с культом плодородия.

Во время раскопок 2019 года ученые Института археологии РАН изучили центральную часть памятники и убедились: Хотылево-2 было святилищем древних племён, живших на Русской равнине 23 тысячи лет назад. Тогда ледник уже отступил на север к Балтийскому морю, в лесах на берегах Десны водились мамонты и бизоны.

В центре святилища археологи нашли место для костра. Вокруг костра - овал из вкопанных в землю костей и черепов мамонта, а также предметов, которые, скорее всего, использовались для магических ритуалов. Например, клык медведя, окрашенный охрой и обратанный так, чтобы его можно было подвязать к шнурку и носить на шее. Скульптуры «палеолитических венер». А один предмет совсем загадочен, в других стоянках той же эпохи до сих пор ничего подобного не встречалось. Он похож на острие ножа из кости мамонта длиной 16 сантиметров и украшен орнаментом.

Скорее всего, в брянском святилище приносили ритуальные жертвы после удачной охоты, праздновали хорошую добычу и устраивали трапезы.

ЗОЛОТО ДОНСКИХ АМАЗОНОК

Где: скифский курган в Острогожском районе Воронежской области, примерно в 90 км от Воронежа.

Когда: 2500 лет назад (IV век до н.э.)

В Институте археологии РАН самой яркой находкой 2019 года признали гробницу "донских амазонок". Четыре дамы жили на Дону, в нынешней Воронежской области, в IV веке до нашей эры. Чтобы было понятнее: в это время Александр Македонский идет походами на Персию и Индию, в Афинах философствуют Платон и Аристотель. А на Дону живут скифы.

В кургане Девица V ученые Донской археологической экспедиции под руководством Валерия Гуляева нашли могилу богатой скифянки в идеально сохранившемся парадном головном уборе из золота - калафе. Даме было лет 40 - 50 лет, по тем временам очень почтенный возраст. Калаф сделан из золотых пластин с орнаментом (точнее, это сплав, на две трети состоящий из золота) и ободков с подвесками. Раньше такие "короны" находили только в царских и самых богатых скифских курганах Запорожья. Рядом с амазонкой лежит железный нож и наконечник стрелы. Тело её покоится на деревянном ложе с травяной подстилкой. Соседка по кургану моложе, ей было 30 - 35 лет, и воинственнее. Она похоронена в позе всадника, с двумя копьями. Под левым плечом - бронзовое зеркало (воительница, но красавица!), на руке браслет из стеклянных бусин. В ногах скифянки археологи нашли чернолаковый сосуд, который и помог датировать захоронение IV веком до н.э.

Скелета две с половиной тысячи лет пролежали нетронутыми, и это огромная удача для археологов - почти все скифские курганы были разграблены. А уж полностью сохранившийся золотой калаф, да еще и на голове хозяйки, как при жизни, - уникальная находка.

В Институте археологии РАН самой яркой находкой 2019 года признали гробницу "донских амазонок"Фото: Facebook

Размеры гробницы 4,7 на 4,1 метра, она сложена из мощных дубовых плах на 11 столбах. Вандалы в кургане все-таки побывали, разорили захоронения ещё двух скифянок - женщины 20 - 25 лет и девочки-подростка. Их кости археологи нашли разбросанными. А вокруг три десятка наконечников стрел, ножи, детали конской сбруи.

От чего умерли амазонки, и почему четыре женщины разного возраста похоронены вместе, - пока загадка.

САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ШАХМАТЫ

Где: полуостров Таймыр в Красноярском крае.

Когда: 300 - 400 лет назад (XVII-XVIII века).

На Таймыре нашли шахматную доску XVII-XVIII веков, её уже окрестили самой северной в мире. Археологи вели раскопки русского зимовья в бухте Макарова, в Пясинском заливе Карского моря — это на северной оконечности полуострова Таймыр, у 73 градуса северной широты, далеко за полярным кругом. Под печью нашли… шахматную доску! Столь странное место можно объяснить лишь тем, что шахматная доска использовалась в каком-то обряде при строительстве зимовья, предположил директор "Красноярской геоархеологии" Данил Лысенко (его цитирует ТАСС).

Казалось бы, что общего у интеллектуальной игры и полярных первопроходцев, осваивающих Сибирь сотни лет назад? Вы удивитесь, но шахматы были частью их быта. Например, при раскопках Мангазеи, первого русского города в Заполярье, нашли восемь шахматных досок и две сотни фигур. Есть мангазейские шахматы в коллекции Государственного исторического музея в Москве. Мангазея находилась на территории нынешнего Ямало-Ненецкого автономного округа, в низовьях реки Таз, и долгое время была единственным русском заполярным портом, богатевшим на торговле мехами.

Историки считают, что шахматы в те времена были такой же азартной игрой, как карты и зернь, и играли в них в ...бане. Таймырская доска похожа на мангазейские, сделана из дерева в стиле архангелогородцев и холмогорцев - а именно привычные к суровым северным морям поморы шли по Ледовитому океану и сибирским рекам на восток.

БЕЛОМОРСКИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ ВРЕМЕН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Где: Горло Белого моря, между Архангельской и Мурманской областями.

Когда: 1914 - 1917 годы.

Три затонувших парохода времен Первой мировой войны нашли на дне Белого моря специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества во время летней экспедиции 2019 года. С помощью эхолота и гидролокатора экспедиция обследовала 190 квадратных километров морского дна.

Горло Белого моря – очень опасное для мореплавателей место из-за сильных ветров, штормов, туманов, течений и льдов. Это узкий пролив между Кольским полуостровом и Зимним берегом на материке, отделяющий Белое море от Северного Ледовитого океана. Кораблекрушения здесь случались и сотни лет назад, когда поморы ходили ловить рыбу и промышлять морского зверя, и в петровские времена, и в Первую мировую, и в Великую Отечественную войну. Историки считают, что на дне лежит около двух тысяч затонувших судов.

Английский стометровый пароход "Друмлойст"

Три из них удалось идентифицировать нынешней экспедиции Английский стометровый пароход "Друмлойст" вез лес из Архангельска в Великобританию и подорвался на минах у острова Сосновец в 1915 году. Экипаж успел спастись. Уцелевшая палуба и обломки кормы "Друмлойста" лежат на глубине 64 метра. Судно "Кап Антиб" британского адмиралтейства везло уголь из Англии в Архангельск. Затонуло в Белом море в том же 1915 году. Третий их сосед по беломорскому дну - американский пароход "Каролина" 116 метров длиной вёз из США в Архангельск автомобили, военное снаряжение, обувь и одежду.

Летом 2020 года подводные археологи начинают "охоту" на затонувшие в Белом море суда петровской эпохи.