2020-01-21T02:02:46+03:00
Общество

Игорь Чубайс: Ленина надо похоронить в Швейцарии или в Германии!

Доктор философских наук, декан факультета россиеведения Института социальных наук резко ответил на вопрос о том, что нужно сделать с мавзолеем и с телом основателя Советского Союза
Игорь ЯКУНИН
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Вопрос — что делать с Лениным и с мавзолеем,в котором он лежит — давным-давно перезревшийВопрос — что делать с Лениным и с мавзолеем,в котором он лежит — давным-давно перезревшийФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Игорь Борисович, 96 лет назад не стало Ленина, столько же он лежит в центре столицы наше родины, и уже лет 30 спорят — правильно ли это....

- Вопрос — что делать с Лениным и с мавзолеем,в котором он лежит — давным-давно перезревший.

- Перезревший или нет — но возвращаются к нему не реже двух раз каждый год...

- Само возвращение периодическое к этому вопросу — это болезненный знак. То есть у нас по прежнему «и дольше века длится день», как писала Ахматова. Нет движения вперед.

- Так Ленин, по вашему, это...

- Ленин — это самая великая катастрофа в русской истории. Сопоставимая только с ордынским игом.

- Вот это вы сравнили...

- Ленин — это убийство страны и ее императора с семьей. Он — это вырывание государства из его тысячелетней истории. Он развязал гражданскую войну, по итогам которой погибли миллионы. И тело такого человека почти век уже покоится в мавзолее на главной площади страны! Всё, что он делал, все, к чему призывал — закончилось абсурдом. Крахом и распадом государства.

- Но, вообще-то, сначала он создал новое, которое распалось спустя 67 лет после его смерти.

- Но оно никогда не процветало, держась на штыках!. На спецслужбах, созданных в экстремальной ситуации. И до сих пор такие люди нужны.

- Но многие исследователи называют его крупнейшей фигурой мировой истории первой половины 20-го века...

- В 20-й век — я могу сказать как человек, который профессионально занимается историей России — наша страна вступала с обоснованными претензиями на мировое лидерство. И с самыми высокими темпами развития — до 7 процентов в год!

- Вы имеете ввиду показатели 1913 года?

- Я имею ввиду период с 1880-го по 1917-й год включительно. Причем темпы роста, о которых я сказал — это в период войны, с 1914-го! У нас было такое сельское хозяйство, что в Европе большинство воюющих стран сидели на карточках, а в России до последнего было свободное движение продовольствия. До февраля 1917-го. У нас в год по стране открывалось до 10 тысяч новых школ и Россия шла ко всеобщей грамотности!

- Но разве борьба со всеобщей безграмотностью не при Ленине началась?

- Нет! А в Питере и в Москве уже в 1914-м году начали строить метрополитен! И в двух наших столицах работали гастарбайтеры не из Азии, а из Швеции и Финляндии! А серебреный век русской поэзии был на самом деле бриллиантовым веком духовности!

- В общем, без Ленина мы цвели и пахли - и тут бац?!

- Крупнейшие художники, композиторы и писатели творили у нас, а благодаря Ленину все это кончилось уничтожением свободной русской мысли, философскими пароходами и цензурой!

- То есть, вы вообще не видите в фигуре Ленина ничего светлого — сплошной мрак? И что, если убрать мавзолей из центра столицы — это что-то изменит в лучшую сторону?

- Конечно, мавзолей надо демонтировать! Вообще на этом месте должен был стоять памятник патриарху Гермогену, который сейчас стоит в Нескучном саду. Это же Гермоген спас Русь в начале 17-го века! Никто нам не гарантировал , что наше государство будет всегда. Во время смуты — после смерти Грозного.

- Ну, это когда было...

- Было это давно — но было. Гермоген спас страну от смуты, а Ленин вверг в нее. И у нас идет непрерывное переписывание истории.

- К сожалению...

- Нет, не к сожалению. Надо понять, почему это происходит. Наша квази-история — это ложь. Отбрасываются одна слои - открываются новые. Есть документы, которые проливают новый свет — но многие по прежнему засекречены, как кощеево яйцо.

- Как-то можно вот это всё резюмировать?

- Считаю, что Ленин — самая страшная катастрофа в русской истории. И могу только повторить слова Солженицына о том, что Советский Союз относится к той, прежней России как убийца к убитому. Ну и как я могу относится к такой фигуре?

- Но вы скажите - Ленина надо просто похоронить, по православному обычаю или нет?

- Нужно написать правду про то, что он натворил. Как он уничтожил русскую мысль. Вот что меня волнует, а не то, где его когда-нибудь зароют — ну, может в Питере, на Волковском. Хотя он же там прожил недолго. Лучше всего его похоронить в Швейцарии или в Германии.

- Вряд ли швейцарцы или немцы будут рады такому предложению.

- А зачем же тогда немцы его так привечали? Чувствую, вы со мной не согласны? Нет, ведь все так и было!

ИСТОЧНИК KP.RU

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