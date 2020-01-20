Игра в крепостное право: У нас сняли свою «Рабыню Изауру»

Сериал «Крепостная» так плох, что аж дух захватывает. Если вы сейчас, от нечего делать посмотрите пару серий «Рабыни Изауры», вам это покажется милой, смешной, старомодной халтурой. Если включите «Крепостную» на канале «Россия», то решите, что над вами издеваются. Все та же «рабыня», только в Малороссии XIX века, с театральными диалогами и полуживыми героями. Страсть тут играют снисходительно, злодеи ведут себя как Кощей Бессмертный из новогодних представлений, барышни терпеливо ждут когда их обидят и обманут, а мужчины с невероятным спокойствием подчиняются негодяям...

Не остыли еще кресла в кинотеатрах, в которых показывали «Союз спасения», а у российского зрителя есть реальная возможность «все переосмыслить». Да, о «Союзе…» можно спорить. Но так красиво исторические фильмы у нас еще не снимали. Даже самые рьяные ловцы блох в отчаянии разводят руки – ордена на месте, эполеты по уставу, Исаакиевский собор в лесах…

При просмотре сериала «Крепостная» «ловцы» могут схватить сердечный приступ и навсегда потерять охоту придираться к историческим неточностям. В «Крепостной» нет неточностей. Это совсем другой уровень.

Примерно так ставят «Гамлета» в пионерских лагерях, доставая из захламленных сараев диковинные шляпы, нелепые пиджаки, брюки и платья не по размеру. Все это натягивают на хулиганов из второго отряда, и зал катается от хохота, тем более, что «Гамлет» офигительно смешная постановка.

Не будем грешить на команду создателей фильма. Все костюмы новые. Аж блестят. Но нелепость мундиров и женских туалетов от этого только заметнее. В новаторских постановках московских театров 1960-х королей, солдат с огнивом, принцесс и министров с портфелями любили изображать подчеркнуто глуповато. Если уж эполеты, то размером с метр, портфели яркие с выдуманными гербами, необъятные головные уборы и сапоги, в которых можно утонуть. Такой была художественная задумка. К сожалению, выкройки этих сказочных спектаклей уничтожить не догадались. И вот по этим или похожим лекалам художники-поставщики сотворили одежду для героев «Крепостной».

Согласитесь, довольно сложно всерьез следить за коллизиями сюжета, когда жандармы в фиолетовом арестовывают офицера в ярко-зеленом. Негодяй в костюме Александра Дюма-старшего при этом демонически смеется. Бррр… Жуть.

Массовка беспорядочно толкается на заднем плане, а весь фильм по стилистике похож на псевдодокументальные вставки в проектах канала History.

Конечно, художественную условность никто не отменял. Главное, чтобы интересно было. Интерес только одно. Когда же этот дикий, явившийся из прошлого образец мыльных опер закончится и уступит место привычным, милым сердцу и качественно сделанным сериалам про начинающих певиц и актрис, приехавших покорять Москву и встречающих принца с амнезией. Классическое бразильское «мыло» у нас снимать так и не научились. Тем более на примере крепостных, о которых создатели фильма читали когда-то давно и, к сожалению, вспомнили об этом сейчас...