В СССР воровали почти все

"Сколько у государства не воруй,

своего все равно не вернешь!"

(Популярная советская пословица).

Когда я вспоминаю своё советское детство и советскую юность, то красной нитью проходит характерная черта - тотальное воровство вокруг. Явление было столь распространенным и массовым, что тех, кто воровал на предприятиях, называли "несуны".

НЕСУНЫ

Согласитесь, звучит довольно ласково. Представляешь себе такого хомяка, который набил защечные мешки пшеном, и старательно тащит в свою норку - кормить детенышей. Трогательная картинка!

Однако советские граждане воровали отнюдь не детское питание, хотя и его тоже - кто, как говорится, доступ имел. Воровали всё - и нужное - чтобы пользоваться самим или продать, и не очень нужное - так, "на всякий случай".

В 1985 году, когда мне было девятнадцать лет, я решил сделать ремонт в свой квартире. Соседка, впечатлившись таким рвением молодого парня, который, вместо того, чтобы бухать в подворотне с корешами, занимался делом, подарила мне трехлитровый баллон олифы. По тем временам подарок вполне приличный - в магазине олифа стоила нормальных денег. Но соседке она ничего не стоила - она ее стащила с работы. Олифа хранилась у нее не один год - была сильно загустевшая. Понимая, что "материальная ценность" может совсем засохнуть, соседка сделала доброе дело, за что я ей очень признателен.

Советские люди тащили с работы все: строители - стройматериалы, металлисты - метизы и металл, медработники - лекарства, бинты и вату, работники мясокомбинатов - мясо и колбасу. Грузчики тащили всё, что грузили. После первого курса мы с моим другом подрабатывали на холодильном комбинате грузчиками. Мы были молодые, неопытные, и довольно бескорыстные, поэтому не воровали. Но те грузчики, которые работали в штате, с пустыми руками не уходили никогда. Как был отлажен процесс, мы увидели своими глазами, когда нас позвали в бригаду - нужно было много людей, чтобы быстро разгрузить рефрижераторную мехсекцию с сыром. Сыра тогда мы в магазинах не видели уже лет десять (шел 1984 год, июль). По итогам разгрузки каждому, в том числе и нам с корешем, кроме заработанных денег дали по половине головки сыра - это примерно 3,5 кг. Нас распирала гордость - подумать только: такой дефицит домой принесли! И никто особо не задумывался, что это было самое настоящее воровство! Реальная «уголовка», за такое даже могли посадить. Но, так как воровали тотально около 95% работающих советских граждан, то сажали только единицы: либо в качестве показательных акций, либо для того, чтобы освободить "хлебное место" для "своих".

Мне могут возразить: подумаешь, ну взял человек немного - государство богатое, не обеднеет. Например, велик ли убыток, если медсестра взяла рулон бинта с работы? Да, на первый взгляд, урон не большой. Но дело в том, что медсестра брала эти бинты регулярно, и не по одной штуке, а по 2-3 в смену, и за год выходит сотни две три бинтов. И сколько таких медсестер было в СССР?

Сотни тысяч! Вот и прикиньте объёмы.

Тех, кто не воровал принципиально, были единицы, они погоды не делали.

"Несуны" - это первый уровень воровства, когда все, что можно, тащили с предприятий и учреждений рядовые сотрудники. Совсем другими масштабами воровало начальство.

РАСХИТИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Это, как правило, завмаги, завсклады, товароведы, директора фабрик, заводов, и т.д.

Тут уже воровали машинами и вагонами. СССР был страной тотального дефицита. БОльшую часть советской эпохи - примерно две трети советского периода - 1917 по 1967 годы - дефицитом было все, или почти все - банально есть было нечего. Поэтому те, кто сидел на распределении практически любых товаров, имели невероятные возможности для обогащения. Похищенные при помощи разнообразных махинаций продукты и промтовары реализовывались на черном рынке - не втридорога, а в тридцать три дорога - потому что разница между официальными государственными ценами и ценами черного рынка в 20-е, 30-е и 40-е и 50-е годы была не в разы, а десятки раз!

Поклонники совка и джугашвили любят верещать: "вот, при сталине был порядок!" Враньё! Порядка в СССР не было никогда - ни при ленине, ни при джугашвили (с маленькой буквы пишу принципиально), ни при Хрущеве, ни при Брежневе и Андропове.

При джугашвили умудрялись воровать даже золото на золотых приисках - причем это была хорошо налаженная система хищения добытого золота, транспортировки в европейскую часть СССР и его сбыта. Если интересно, поищите в сети Интернет - много нового узнаете.

Не интересовался, как при джугашвили воровали алмазы, но при Брежневе это было - ого-го! Воровали не с приисков - со Смоленской ювелирной фабрики воровали, на протяжении многих и многих лет, в огромных количествах!

Отдельная история - это воровство на уровне руководства целых республик.

"Хлопковое дело" или "Узбекское дело"

Это дело, которое раскрутили следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Тельман Гдлян и Николай Иванов. В рамках этого расследования возбуждено около 800(!) уголовных дел, по которым осуждено на различные сроки лишения свободы более 4 000(!) человек.

Суть была в том, что целая республика, под руководством руководителей на уровне ЦК компартии Узбекистана занималась приписками, т.е. по сути, получала деньги за хлопок, которого не было!

В абсолютных цифрах, чтобы было понятно: КАЖДЫЙ ГОД Узбекистан в лице первого секретаря ЦК КП Узбекской ССР Шарафа Рашидова обещал "выполнить и перевыполнить" - дать Родине свыше 6 000 000 (шести миллионов тонн хлопка. Для сравнения - в постсоветские годы Узбекистан никогда не собирал больше 4 - 4,5 миллиона тонн. Т.е. приписки, как минимум, составляли 1,5 миллиона тонн в год.

Никакими автомобилями и вагонами это измерить невозможно - тут нужно говорить о тысячах железнодорожных составов.

Если перевести в цены сегодняшнего дня, то каждый год узбекские партийные бонзы "обували" "Советскую Родину" примерно на 2 - 2,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ!

И это - только одна из 15-ти советских республик и только по хлопку!

Если суммировать хищения на всех перечисленных уровнях, то получаться совершенно космические объёмы воровства.

СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО СССР В КОНЦЕ КОНЦОВ, РАЗВАЛИЛСЯ?

Опрос "КП": А с какими практиками советского воровства сталкивались лично вы? Поделитесь своими историями в комментариях.

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