4 важных нововведения для бизнеса

1. Серый импорт остается в прошлом. Государство последовательно и упорно учит предпринимателей платить налог за все, что продается в нашей стране. С 2020 года список обязательной маркировки товаров пополнился: сигаретами, сигарами и сигариллами; фототоварами; автомобильными шинами; велосипедами; товарами легкой промышленности. И если в прошлом году чисто технически торговать немаркированными товарами еще разрешали, то теперь все - запрет. Число продукции, подлежащей маркировке, будет увеличиваться вплоть до 2024 года, после которого все, без исключения, товары, продаваемые через розничные магазины, будут с маркировкой.

2. Увы, столь любимый отечественными предпринимателями единый налог на вмененный доход (для удобства его обычно пишут аббревиатурой ЕНВД) живет последний год. Любили его в первую очередь за то, что сумма налога в нем не зависела от прибыли. Однако пришло время вспомнить, что ЕНВД был введен как временная мера с ограниченным сроком действия. Поэтому до конца этого года бизнесмены, которые с ним работали, должны найти другой формат налогообложения. Впрочем, еще до отмены ЕНВД уже перестал работать с товарами, которые подлежат обязательной маркировке, - это лекарства, обувь и одежда из меха. Также поменяются правила применения патентной системы налогообложения.

3. Еще одна форма налогообложения - УСН, или упрощенка, - пока остается в деле. Правда, претерпит некоторые изменения. Так, если в прошлом году этим режимом могли пользоваться те предприниматели, которые имели в команде до 100 наемных работников и доход до 150 миллионов рублей, то теперь потолок подняли до 130 сотрудников и 200 миллионов соответственно. Однако в этом случае все равно придется заплатить больше, например 8, а не 6 процентов, если вы работаете по модели «доход». Кроме того, многие предприниматели, работающие на УСН, перестанут сдавать налоговые декларации, за что спасибо активному внедрению онлайн-касс.

4. Раньше электронную отчетность сдавали только крупные компании. С будущего года это будет делать и малый бизнес. Причем сдавать отчетность теперь надо только в Федеральную налоговую службу: перед Росстатом же будут держать ответ компании, работающие с государственной тайной.