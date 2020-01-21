Ситуацию в российской экономике сравнили с 1988 годом

От остальных экономических форумов он отличается тем, что является частично научным. Но проблемы поднимаются те же. Чиновники и эксперты снова собрались, чтобы решить, как в России ускорить экономический рост. Видимо, обсуждать эту тему проще, чем действовать. Тем более что в первый день форума никто из участников, в том числе министры, еще не знал, что действующее правительство доживает последние часы...

«СТРОЕК МНОГО, ТОЛКУ МАЛО»

Первая пленарная сессия была посвящена Егору Гайдару, который умер 10 лет назад. Заявленная тема была амбициозной. Эксперты хотели обсудить, какие ошибки нужно извлечь из опыта реформ и к каким более поздним советам ученого и бывшего главы правительства стоило бы прислушаться. Но проблемной дискуссии не вышло. Большинство спикеров вволю ностальгировали, вспоминали былые времена и ушедшего товарища. Естественно, добрым словом.

По делу высказался разве что глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Другом Гайдара он не был. Ностальгировать не стал. Просто нашел статью Гайдара, опубликованную в 1988 году в журнале «Коммунист». Называлась она «Нулевой цикл. К анализу механизма ведомственной экспансии».

- «В условиях дефицита и ослабления централизованного контроля за процессом развития ресурсы имеют тенденцию перетекать не туда, где они нужнее всего с точки зрения интересов общества, а туда, куда им легче перетечь, - вниз по склону, по закону наименьшего сопротивления, заполняя понижения, котлованы и каналы, где их проще потратить или, как у нас любовно говорят, «освоить», - процитировал Кудрин и добавил: - Не правда ли, очень напоминает нынешнее время?!

По словам бывшего министра финансов, как и в 80-е годы, деньги в стране есть, но их используют крайне неэффективно.

- К примеру, у нас много незавершенного строительства. То есть денег вкладываем много. И надеемся на результат. Но потом выясняется, что многие объекты нецелесообразно было в принципе возводить, - заявил Кудрин. - На федеральном уровне 2500 брошенных объектов на 500 млрд рублей. И никто за эти объекты не страдает. Снова делаются заявки, и снова идем дальше.

«ТЕКУЧКА ПОДМЕНИЛА СОБОЙ СТРАТЕГИЮ»

При этом все решения, спускаемые сверху, исполняются на местах лишь для галочки. И так, как это выгодно самим ведомствам и местным властям. Чиновники, исполняющие указания центра, научились действовать в собственных интересах, формально выполняя задачи президента и правительства. Вот и получается, вроде бы все заняты делом, а экономика не растет.

- «Социальные институты, реально распоряжающиеся ресурсами, вполне удовлетворены ситуацией, при которой ответственность за все перед народом и историей несет партия, а они формально лишь выполняют принятые решения. Ведомства давно научились быть умной женой, которая делает вид, будто у нее в доме хозяин - муж. Административная текучка подменила стратегию и провозгласила себя политикой», - привел еще одну цитату 30-летней давности Кудрин. - Согласитесь, и это звучит очень актуально?!

«ВСЕ ЗНАЮТ, КАК НАДО. НИКТО НЕ РЕШАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»

Главная проблема нашей экономики - низкие темпы роста. Они вдвое-втрое ниже, чем в других странах. Многие знают, почему это произошло, а некоторые даже в курсе, как и что нужно поменять. Но дальше идей и стратегий дело не движется.

- У нас есть экономисты, которые знают, как развивать определенные институты и отрасли. Но многие предложения остаются на полке. Почему и кем они не востребованы? По сути, мы находимся в ловушке, которая не позволяет применить эти идеи на практике, - считает Кудрин.

Проблема еще и в том, что многие нужные решения болезненны. Реформаторов никто не любит. Результаты их усилий видны лишь спустя десятилетия. К примеру, тот же Гайдар еще 15 лет назад в своей книге «Долгое время: Россия в мире» предсказал, что в стране придется проводить пенсионную реформу, то есть увеличивать возраст выхода на заслуженный отдых. Но эту реформу откладывали до последнего.

- Мы всегда знаем, что нужно делать. Но не знаем, как после этого переизбраться на второй срок, - пошутил по этому поводу Эско Ахо, бывший премьер-министр Финляндии (1991 - 1995 годы).

«РИСКИ ВЫСОКИ КАК НИКОГДА»

Еще одна важная тема, которую обсуждали участники различных дискуссий, - это надвигающийся мировой экономический кризис. Предсказания есть разные. Большинство экспертов следят за индикаторами и видят, что они зашкаливают. К примеру, биржевые индексы в США бьют рекорды уже 10 лет. В развитых странах Европы надулся пузырь на рынке недвижимости. А еще появились компании-зомби. Так называют те инновационные бизнесы, которые постоянно живут в кредит и без нулевых ставок не смогут существовать.

И наконец, самый большой риск - это огромные долги развитых стран. К примеру, в США внешний долг составляет баснословные $23 триллиона долларов. С каждым годом он только растет. И предпосылок для того, чтобы ситуация развернулась в обратную сторону, пока не предвидится.

- Около 11 лет назад произошел мировой финансовый кризис, мир претерпел изменения, и многие старые концепции были отметены в сторону. Но нельзя выбрасывать старые учебники потому, что мы вошли в новую эпоху. На протяжении сотен тысяч лет история нас научила многому, и было бы трагедией выбросить это все на свалку только потому, что в 2008 году мир оказался не готов к кризису. Мы не должны терять из виду компас, - заявил председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, возглавлявший с 1991 по 2000 год Банк Израиля.

Оптимисты утверждают следующее. Мол, ведомства активно реагируют на изменения. Используют массивы больших данных. И теперь стараются действовать на опережение. По словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, ЦБ сейчас делает акцент на макропруденциальной политике. К примеру, с 1 октября регулятор ввел показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче кредитов наличными. Банкам стало менее выгодно давать в долг тем клиентам, у которых кредитное бремя превышает 50% от доходов.

Тем не менее, если внутренние риски каждая страна может контролировать сама, то от внешних защититься сложнее. Они могут стать реальностью в любой момент. И их сила может быть зашкаливающей.

- Мы много лет накапливали риски. Их стало очень много. Но с каждым разом мы укрепляли защиту. Она теперь распространяется практически на все: на депозиты населения, на банкротства тех или иных крупных структур (те же банки спасают как в США, так и в России. - Ред.). Поэтому риски сейчас высоки как никогда, и никто не знает, чем это может обернуться в будущем, - сказал Чарльз Каломирис, профессор Школы бизнеса Колумбийского университета.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

XI Гайдаровский форум прошел 15 - 16 января. Его организаторы: Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Гайдара. На форум зарегистрировалось 18 тысяч участников из 30 стран. Состоялось 85 тематических сессий.

СКАЗАНО

«Главным в любом правительстве должен быть министр образования. Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что он закладывает основы культурного кода».

(Глава Сбербанка Герман ГРЕФ - на сессии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития».)