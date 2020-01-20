В Китае рекламщики скинули на тросе свинью в плаще Бэтмена с 68-метровой башни

В Китайском тематическом парке Meixin Red Wine Town, который находится в городе Чунцине на юго-западе страны, пиарщики решили необычном способом сообщить об открытии нового аттракциона. Сотрудники парка заставили свинью прыгнуть с 68-метровой башни а тросе. Предварительно на животное одели плащ Бэтмена.

Организаторы рекламной акции сняли "развлечения" свиньи на видео и выложили его в интернет, где его увидели местные СМИ и растиражировали. Благодаря этому ролик попал в поле зрения зоозащитников, приведя последних в ужас. Однако сотрудники парка поспешили заверить, что это было "просто развлечение". Более того, они уверены, что свинья перенесла полет "нормально". Впрочем, героический характер не спас животное от незавидной участи.

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Как сообщает South China Morning Post, после "развлечения" в парке аттракционов свинью отправили на бойню. А на оригинале видеозаписи якобы можно было услышать отчаянные визги животного.