2020-01-21T16:31:11+03:00
Woman

Когда нет времени на моду: Семь правил, как выглядеть стильно, не спуская на это всю зарплату

Секретами умного шопинга делится стилист и автор книги «Фактор стиля» Андреа Линетт
Ольга АНТОНОВА
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Не покупайте вещи только потому, что они идут со скидкойНе покупайте вещи только потому, что они идут со скидкойФото: Shutterstock
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Продажи шпилек, как, впрочем, и всей обуви на каблуке в 2019 году снизились на 35%, что еще раз доказывает - сегодня девушки не готовы жертвовать комфортом в угоду красоте и все больше голосует, а иногда, как видим, и ногами, за максимальную рациональность гардероба. Но при этом девушки и сегодня хотят, чтобы их образы были стильными и модными.

Стилист, директор журнала Lucky о моде и шопинге Андреа Линетт в своей новой книге «Фактор стиля», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда» называет 7 правил, которые позволят не тратить много времени на формирование гардероба, но при этом выглядеть стильно и актуально. Далее советы даются от лица самой Линетт.

1.Не попадайтесь в ловушку «Ну ничего!». Иначе из «ничего» будет состоять весь ваш гардероб.

Отправляясь на охоту за идеальной парой чего бы то ни было – черных брюк, белых джинсов, ботильонов в «правильном» коричневом цвете – вы покупаете вещи потому, что они «кажутся» вам идеальными. Но могу сказать, сколько раз я искала что-то конкретное и находя « почти то, что нужно», тут же бежала на кассу. А потом я находила вторую вещь, которая была уже лучше первой, и также покупала. А затем еще одну. Понимаете, к чему я клоню? В итоге мой был забит «почти тем, что нужно». Не совершайте компульсивных покупок: отыщите то, что будет вам подходить идеально.

Продажи шпилек, как, впрочем, и всей обуви на каблуке в 2019 году снизились на 35% Фото: Shutterstock

Продажи шпилек, как, впрочем, и всей обуви на каблуке в 2019 году снизились на 35%Фото: Shutterstock

2. Выбрасывайте вещи, которые не находят отклика в вашей душе

Этот совет я краду у японского гуру по магической уборке Марии Кондо. Конечно, она подходит к этому более духовно, чем я. Я же призываю вас обратить внимание на то, что находится в вашем гардеробе. Если вы берете в руки вещь, и она вам не нравится, то отдайте ее на благотворительность или подарите другу.

3. Не ходите бесцельно по магазинам

В один прекрасный день вы просто заходите в магазин от нечего делать. Другими словами, вы не нацелены на что-то конкретное, типа непромокаемой куртки. Вы ходите- бродите просто так, а может зашли с подругой за компанию. И тут замечаете вязаное платье с расклешенными рукавами длиной до щиколотки и понимаете – вот оно.

Вы: «Ты посмотри, какая прелесть! Хочу это померить»

Подруга: «Ну…да, круто, но куда это носить собралась?

Вы: «Ты о чем?! Я в нем пойду...пойду танцевать на вершине туманной горы с Робертом Плантом»

Подруга: «Повесь на место»

Выбрасывайте вещи, которые не находят отклика в вашей душе Фото: Shutterstock

Выбрасывайте вещи, которые не находят отклика в вашей душеФото: Shutterstock

Звучит, конечно, смешно, но это случается даже с самыми стойкими из нас. Если вы относитесь к тем людям, кто комфортно чувствует себя в джинсах и футболке с кроссовками, то вам, вероятно, никогда не понадобится черное платье с блестками и пара босоножек на 10-сантиметровых шпильках. Если что-то не вписывается в ваш образ жизни, шансы велики, что вы никогда не наденете эту вещь. Потратьте свои деньги на то, что реально будете носить.

Не ходите бесцельно по магазинам Фото: Shutterstock

Не ходите бесцельно по магазинамФото: Shutterstock

4. Не покупайте вещи только потому, что они идут со скидкой

В эту ловушку попадало множество женщин. Однажды я увидела коричневый шифоновый жакет от Comme des Garcons и купила его, радостно крича: «Смотрите, теперь и у меня ест вещь этой марки, к тому же всего за 150 долларов!» Он пролежал в моем шкафу не тронутый много-много лет, пока я, наконец, не отдала его на благотворительность. Помните: чувство наибольшого удовлетворения вы получите тогда, когда сможете купить со скидкой ту вещь, с который глаз не сводили целый сезон. Дождитесь своей вещи, а не красных ценников на то, что вам не нужно.

5. Примите как данность, что одежду стоит подбирать в соответствии с возрастом

Конечно, в вашем гардеробе есть вещи, которые вы носите, практически не снимая, неделя за неделей, из года в год. И вот однажды вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, что что-то не то. Этот синдром переодетой в ягненка овцы я называю «Трассой 66». Просто однажды я встретила женщину, на которой была надета джинсовая куртка, облепленная нашивками «Уступи дорогу», «Стоп», «Трасса 66». Со спины она выглядела лет на 20, но, когда я обогнала ее и оглянулась, я поняла, что ей было уже немного за 60. С тех пор я называю несоответствующую возрасту одежду «Трассой 66». Если в вашем шкафу есть классические вещи, такие как джинсовые куртки, сами джинсы или комбинезоны, ни в коем случае не отказываетесь от них. Просто остерегайтесь пестрых и нелепых вещей с «Трассы 66» они предназначены для подростков.

6. Ходите за новинками в собственный гардероб

Иногда, попав в модную колею, я могу месяцами носить одни и те же вещи и при этом чувствовать себя превосходно. А потом это вдруг кажется мне однообразным и скучным. И тогда я заглядываю в свой шкаф и выбираю противоположную по стилю вещь. И жизнь снова начинает играть свежими красками. Вместо того, чтобы тратить деньги и время на новые покупки, иногда полезно просто провести инвентаризацию в собственном гардеробе. Вы можете быть приятно удивлены.

7. Прежде всего, будьте самой собой

Если что-то не находит отклика в вашей душе, не вписывается в стиль вашей жизни, не пытайтесь навязывать себе это силой. Как только вы станете самой собой, это не сможет остаться незамеченным. Люди будут смотреть на вас и искренне говорить: «Она реально крутая!».

Купить книгу "Фактор стиля"

ИСТОЧНИК KP.RU

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