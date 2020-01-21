И никакого силикона: Ева Лонгория блеснула грудью в экстремальном декольте до пояса

Звезда «Отчаянных домохозяек» в свои 44 года считается одной из самых красивых женщин Голливуда. Ева Лонгория снова доказала это, появившись на красной дорожке кинопремии Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards – 2020). Актриса выбрала золотистое платье с таким экстремально глубоким декольте, что в нем отлично просматривалась ее грудь во всей красе.

Ева появилась на церемонии в наряде испанского бренда Teresa Helbig. «Я влюблена это платье», - призналась Лонгория в Инстаграме. Актриса подчеркнула талию поясом, а на на ноги надела босоножки в тон наряду. Но все внимание публики в этот вечер, конечно же, было приковано не к деталям, а к ее роскошному вырезу. Бюст Евы, не стесненный бюстгальтером, притягивал к себе взгляды гостей вечера. А в Инстаграме актрису тут же прозвали «горячей мамочкой».

Ева выбрала платье с экстремальным декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полтора года назад, в июне 2018-го, Лонгория родила своего первенца – сына Сантьяго Энрике. Актриса долго не могла вернуть себе прежнюю стройность - она кормила сына грудью. В интервью Лонгория признавалась, что борьба с послеродовым весом далась ей очень нелегко. Звезда рассказала, что села на жесткую шестимесячную диету и упорно занималась в спортзале.

- Я питаюсь одним воздухом, - пошутила Лонгория в ответ на вопрос издания US Weekly.

Грудь звезды отлично просматривалась в вырезе ее платья.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За отца своего первенца Ева вышла замуж в мае 2016 года. Избранник голливудской звезды — мексиканский миллионер Хосе Антонио Бастон, 49-летний владелец крупного латиноамериканского медиахолдинга Televisa. У Бастона растут трое детей — Хосе, Тали и Мариана — от бывшей жены Натальи Эсперон.

Все внимание в этот вечер было приковано к актрисе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позади у Евы два брака — с актером Тайлером Кристофером (они были женаты с 2002 по 2004 год) и с баскетболистом Тони Паркером, за которого она вышла в 2007-м. После измены спортсмена (Ева обнаружила в телефоне мужа смс-переписку с девушками легкого поведения) и последовавшего за ней скандального развода голливудская актриса не раз говорила, что третий брак не входит в ее планы. Однако Хосе Антонио Бастон, с которым звезда начала встречаться в 2013 году, сумел растопить ее сердце.