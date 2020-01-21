До чего техника дошла: Яндекс.Маркет запустил приложение по оплате покупок в магазине через телефон

Поход в магазин за продуктами иногда становится тяжким испытанием, особенно, если речь идет о праздничных днях или часах пик. Однако в последнее время разработчики придумывают разные способы, чтобы избавить покупателей от длинных очередей.

Специалисты Яндекс.Маркет тоже позаботились о своих пользователях и создали приложении Суперчек, которое облегчит поход в магазин. Сервис позволяет сканировать штрихкоды товаров и оплачивать их привязанной банковской картой или на кассе самообслуживания.

- Мобильный телефон в руках покупателя уже стал привычным инструментом для систем лояльности, заменив пластиковую карту. Серьезная трансформация ожидает и традиционные способы оплаты. Мы предлагаем нашим партнерам готовое комплексное решение, которое включает в себя и системы контроля, и маркетинговые инструменты для взаимодействия с покупателем, - рассказал директор по развитию и взаимодействию с сетями группы компаний Яндекс.Маркет Антон Пахомов.

Сейчас функция работает в сетях «ВкусВилл» и «Улыбка Радуги». Актуальные адреса магазинов можно посмотреть в приложении. Там же можно увидеть предстоящие акции и запланировать покупки. Суперчек уже доступен для iOS и Android.