Что нужно знать о детях и подростках: Вышел онлайн-курс для родителей - приемных и кровных

С какими сложностями сталкивается ребенок, лишенный в раннем возрасте родительской любви? Как найти общий язык с подростком? Так ли важны пресловутые "родительские гены" - или воспитание сильнее? Со всеми этими вопросами рано или поздно сталкиваются все приемные - да и не только - родители.

Ответить на них решили эксперты фонда «Арифметика добра». Он подготовил цикл коротких лекций на темы, связанные с приемным родительством и родительством вообще.

Лекции будут полезны тем, кто задумывается о приёмном ребенке, тем, кто только начал интересоваться темой сиротства - и тем, кто хочет наладить отношения со своими кровными детьми.

- Родители нового поколения – современные, интересующиеся и очень занятые люди, которым важно все успевать и быть на одной волне со своими детьми, - говорят авторы видеокурса. - Мы очень рекомендуем каждому человеку, который хочет лучше понять своих детей присоединиться к просмотру и, кто знает, возможно, сделать еще один шаг на встречу новому члену своей семьи

Среди тем, которым посвящены лекции и которые будут интересны всем родителям - жестокое обращение с детьми и его последствия, этапы и кризисы возрастного развития ребёнка, особенности подросткового возраста и многие другие. Лекции можно смотреть в любом порядке.

Отметим, что фонд «Арифметика добра» уже шесть лет занимается решением проблемы сиротства в России. Он поддерживает приемные семьи и помогает подросткам из детских домов выбрать правильное будущее и получить образование.