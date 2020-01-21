2020-01-21T11:32:15+03:00
Происшествия

Девушка легкого поведения обокрала актера сериала "Универ"

Дама обчистила счета Сергея Королева на 400 000 рублей
Иван РУНЕВ
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Сергей Королев - актер театра и кино.Сергей Королев - актер театра и кино.Фото: кадр из фильма
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История развернулась еще в сентябре прошлого года, однако известно о ней стало только сейчас. Романтический вечер начинался вполне мирно. Вечером, 25 сентября, 50-летний актер Сергей Королев снял номер в гостинице "Тукан" на Вековой улице в Таганском районе Москвы. Около 10 вечера к нему пожаловала 29-летняя девушка, имя которой наш герой не запомнил. С ней он познакомился на одном из сайтов знакомств.

До трех ночи парочка хорошо проводила время в компании друг друга и спиртных напитков. Около трех утра девушка покинула нашего героя. Позже Сергей заметил, что вместе с ней ушли и его кредитка с мобильным телефоном Nokia. Возможно, встреча с девушкой прошла слишком хорошо или похищенная Nokia показалась Сергею не такой уж и ценной, но мужчина не стал сразу обращаться в полицию. Сергей продолжил выпивать в одиночестве, после чего спокойно уснул.

Лишь спустя несколько дней мужчина восстановил свою СИМ-карту, куда тут же стали приходить СМС-сообщения с информации о списании крупных сумм с его счета.

- В общей сложности девушка похитила у актера Сергея Королева 400 000 рублей, произведя списания с двух его банковских карт. Мужчине был причинен значительный материальный ущерб, возбуждено уголовное дело, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Спустя 2 месяца оперативно-розыскных мероприятий полиция смогла установить личность ночной грабительницы. Ей оказалась уроженка Архангельской области, 29-летняя Кристина С.*.К этому моменту девушка уже содержалась под стражей в СИЗО No 6 города Москвы за другое преступление.

Сергей Королев - актер театра и кино. Снимался в таких проектах, как: "Кулагин и партнёры", "Детективы", "Земский доктор. Любовь вопреки", "След", "72 часа", "Дорога на Берлин" и "Универ".

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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