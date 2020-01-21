2020-01-21T11:55:40+03:00
Происшествия

Мошенники обманули профессора криминалистики почти на 2 млн рублей

Педагог юридического университета не заподозрила подвоха в действиях лже-банкиров и лишилась крупной суммы денег
Иван РУНЕВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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История произошла еще 15 января, однако известно о ней стало только сейчас. В полицию обратилась 44-летняя профессор кафедры криминалистики юридического вуза Екатерина К*. Женщина сообщила полицейским, что стала жертвой телефонных мошенников, назвавшихся сотрудниками банка.

- На ее телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил женщине, что с ее карты пытались снять денежные средства и для того, чтобы карту обезопасить Марине необходимо установить на телефон мобильное приложение Team Viewer. Профессор согласилась, установила, а после сообщила звонившему и нужный код. Через некоторое время со счетов Марины пропали 1 980 000 рублей, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту мошеннических действий и причинению крупного материального ущерба. Однако, как профессор криминалистики серьезного учебного заведения не заподозрила в словах и действиях неизвестного и намёка на криминал так и остаётся загадкой.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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