2020-01-21T12:46:14+03:00
Недвижимость

Стабильный рост: все больше застройщиков переходит на проектное финансирование

На 1 января уже почти 25% жилья возводится по новым правилам
Елена АРАКЕЛЯН
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Фото Михаил Почуев/ТАССФото Михаил Почуев/ТАСС
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Доля домов, которые возводятся с использованием проектного финансирования и счетов эскроу, в общем объеме строительства жилья устойчиво растет. На 1 января 2020 года число таких проектов достигло 2,6 тысяч - общей площадью 26,4 млн квадратных метров. Такие данные приводятся в ежемесячном отчете ДОМ.РФ «Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской Федерации».

Объемы строительства с использованием нового механизма за декабрь выросли на 8,5%, с 24,3 до 26,4 млн кв. метров жилья. На 1 декабря 2019 года доля проектов с использованием счетов эскроу составляла 21,5% от общего объема строительства, на 1 января 2020 года - 24,5%.

Всего на начало января в 80 регионах ведется долевое строительство общей площадью 107,5 млн квадратных метров. Предполагается, что более 40% таких проектов - от 42 до 49 млн кв. м - будет введено в эксплуатацию в 2020 году.

16 января в рамках своего выступления на Гайдаровском форуме заместитель председателя Банка России Ольга Полякова подчеркнула, что средняя ставка кредитования застройщиков жилья в России может достигать 5-7%, а бывают примеры, когда она равна и 1%.

На рынке сейчас работают 2,4 тысячи групп компаний – всего 3,5 тысячи застройщиков. На 10 крупнейших застройщиков страны приходится 20% от общего объема строящегося жилья.

Доступность проектного финансирования для застройщиков не зависит от размера строительной компании и величины населенного пункта, где реализуется проект. Доля проектов с использованием счетов эскроу в городах-миллионниках, крупных, средних и малых городах и иных городах сопоставима - в районе 22-29% от общего объема. Месяцем ранее показатель находился на уровне 20-23%.

«Не выявлено зависимости между доступностью проектного финансирования с использованием счетов эскроу и размером строительной компании. По данным на 1 января 2020 года, уровень проникновения в сегменте крупных, средних и малых застройщиков составляет 24-29%», - говорится в исследовании ДОМ.РФ. На 1 декабря 2019 года доля таких застройщиков составляла 21-25%.

Как рассказали в группе компаний ЛСР, сам по себе переход на эскроу нацелен прежде всего на защиту капиталов граждан, покупающих недвижимость и не должен генерировать повышение себестоимости строительства, а соответственно рост цен. Более того, проектное финансирование предполагает вариант, при котором процент за пользование деньгами будет минимален при успешности, востребованности клиентами проекта.

Доступность проектного финансирования уже сейчас подтверждена конкретными цифрами. По эскроу работает 28 процентов из всех застройщиков, привлекающих средства дольщиков. Для примера в ЛСР приводят собственный опыт. Эта группа компаний имеет системообразующий статус — он дает право продолжать строительство по так называемым старым правилам. Тем не менее ЛСР уже запустила свой первый проект с эксроу-счетами.

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